FİNANS
  4. Türk Loydu Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı

Türk Loydu Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu: - "Türkiye’de son 20 yıldır inşa edilen neredeyse tüm askeri gemi inşa projelerinde yer aldık ve bugüne kadar hem Türk Deniz Kuvvetleri için hem de uluslararası diğer projelerde toplam 150’ye yakın askeri gemi klaslamış dünya çapında iddialı bir kuruluş konumundayız"

İSTANBUL (AA) - Türk Loydu Vakfı tarafından düzenlenen “Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı”nda, savunma sanayisinin önde gelen kuruluşları bir araya geldi.

Türk Loydu'ndan yapılan açıklamaya göre, "Türk Loydu’nun Savunma Sanayisindeki Yeri" gündemli toplantıda, savunma sanayisinin dünya ve Türkiye'deki önemi ile Türk Loydu’nun gelecek dönem vizyon çalışmaları konuşuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdürü Halil Yıldız, Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ve savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarının katılım gösterdiği toplantıda, Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu, Türk Loydu’nun savunma sanayisi, denizcilik ve diğer endüstriyel alanlardaki başarıları ve faaliyetleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Açıklamada, toplantıdaki görüşlerine yer verilen Melikoğlu, toplantının çok başarılı geçtiğini belirterek, tüm görüş ve önerilerin not edildiğini ve bu değerli öneri ve görüşlerin üzerinde dikkatle çalışarak Türk Loydu’nun geleceğine dair yapılacak çalışmalarda girdi olarak kullanacaklarını bildirdi.

Gelecekte savunma sanayisinin her alanında hizmet vermek istediklerini aktaran Melikoğlu, sektörün liderleri tarafından Türk Loydu’na verilen desteğin kendilerine güç kattığını aktardı.

Melikoğlu, şunları kaydetti:

"Türk Loydu olarak Türkiye’de son 20 yıldır inşa edilen neredeyse tüm askeri gemi inşa projelerinde yer aldık ve bugüne kadar hem Türk Deniz Kuvvetleri için hem de uluslararası diğer projelerde toplam 150’ye yakın askeri gemi klaslamış dünya çapında iddialı bir kuruluş konumundayız. Türk Loydu olarak yer alacağımız Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi ile Denizaltı Kurallarımızın geliştirilmesi için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Böylece savunma sanayi alanında edinmiş olduğumuz geniş referans ve tecrübeyi bir üst seviyeye taşıma imkanına da sahip olmuş olacağız.

Türk Loydu Savunma sanayisi alanında sadece Türkiye’de değil uluslararası arenada da söz sahibi olmak için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Buna yönelik yaptığımız çalışmalardan en önemlilerinden iki tanesi ise savunma sanayinin denizcilik alanında kurulmuş NSCA (Uluslararası Askeri Gemi Klas Kuruluşları Birliği) ve INSA (Uluslararası Askeri Gemi Emniyeti Birliği) gibi iki önemli uluslararası kuruluşta üst düzey görevler üstlenmek oldu."

Bu yıl Almanya’da gerçekleşen toplantılarda zorlu bir seçim sürecinden sonra INSA’da 5 üyeden oluşan Konsey’e seçildiklerini anımsatan Melikoğlu, "Savunma sanayinde rüştünü ispatlamış, dünya çapında bir klas kuruluşu olmak mutluluk verici. Bu seviyeye gelmemizde gerek Deniz Kuvvetlerimizin gerek Savunma Sanayi Başkanlığımızın büyük katkıları var, Türk Loydu’na olan destek ve güvenlerine layık olabilmek mutluluk verici. Askeri Klas kuruluşlarından oluşan NSCA’da yürüttüğümüz başarılı çalışmalar sonunda bu dönem PRS (Polonya Loydu) Başkan seçilirken, Türk Loydu ise Başkan Yardımcılığına seçildi. Gelecek dönem, yani gelecek yıl ise Başkanlığı Türk Loydu devralacak. Yıllardır mücadele verdiğimiz NSCA platformunda artık Başkan olarak çok daha etkin olabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimiDoğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi
Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptıMandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Loydu,

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BUSİAD’da 2. Türkay dönemi

BUSİAD’da 2. Türkay dönemi

Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı

Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"

Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"

Müşteriye 'elit hanzo' dedi, tazminatsız kovuldu

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

Palandöken: “Kalkınmanın ve turizmin anahtarı coğrafi işaret”

Palandöken: “Kalkınmanın ve turizmin anahtarı coğrafi işaret”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.