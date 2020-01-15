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  4. Türk mobilya sektörü gelecekten ümitli

Türk mobilya sektörü gelecekten ümitli

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Çilek: - "Türk mobilya sektörü her geçen gün biraz daha gelişiyor, kalitesi daha da artıyor ve müşteri isteklerine daha fazla önem verip bu arzulara uygun mobilya üretimi ve dağıtımı yapılıyor" - Yataş Avrupa Genel Müdürü Murad Şahin: - "Devletimizin bu sektöre yaptığı en büyük katkı, geçtiğimiz günlerde katma değer vergisi oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesiyle oldu. Bu indirimin iç piyasayı canlandıracağını düşünüyorum"

KÖLN (AA) - MESUT ZEYREK - Almanya'nın Köln kentinde devam eden Köln Uluslararası Mobilya Fuarı'na (IMM) katılan Türk mobilya sektörü temsilcileri ülkede mobilya sektörü üretiminin ve ihracatın her geçen yıl artış kaydettiğini ifade ederek, geleceğe ümitle baktıklarını söyledi.

Sektöründe dünyanın en büyük fuarlarından olan IMM'ye katılan firma yetkilileri stantlarına gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade ettiler.

Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Çilek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, çocuklar için ürettikleri genç odalarını dünyanın 72 ülkesine ihraç ettiklerini belirtti.

Dünyadaki en büyük pazarların Avrupa ve Amerika olduğunu, bu pazarlara genelde Çin başta olmak üzere uzak Doğu ülkelerinde üretilen mobilyaların ihraç edildiğini söyleyen Çilek, "Uzak Doğu, adı üstünde uzak bir yer, Türkiye daha yakın. Kolaylıkla nakliyenin sağlanabildiği,ufak tefek üretimlerin kabul görebildiği, stok maliyetlerini azaltan bir bölgedeyiz. Dolayısıyla Uzak Doğu'ya göre şansımız gittikçe artmakta. Nakliye sisteminin gelişmesi de pazarda daha iyi ve daha kuvvetli yer bulmamızı sağlamakta." dedi.

Çilek, "Türk mobilya sektörü her geçen gün biraz daha gelişiyor, kalitesi daha da artıyor ve müşteri isteklerine daha fazla önem verip bu arzulara uygun mobilya üretimi ve dağıtımı yapılıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'de mobilya üretimi ve mobilya ihracatının artış gösterdiğini aktaran Çilek, şunları kaydetti:

"2023 hedeflerine ulaşabileceğimize inanıyorum. Her firma kendi başına çok çaba göstererek ihracatını artırma yoluna gidiyor. yeni yeni firmalar ihracata başlıyor.Türkiye'de üretimin artması, iç piyasanın gelişiminde olması ihracata yönlendiriyor. Dolayısıyla daha fazla ihracat yapılacak ve daha fazla mobilya üretip, daha fazla ülkelere ulaşacağına inanıyorum."

- "KDV indirimi iç piyasayı canlandıracaktır"

Yataş Avrupa Genel Müdürü Murad Şahin, dördü Kayseri biri Ankara'da olmak üzere 5 fabrikada üretim yaptıklarını ifade etti.

Şahin, "Mobilya Türkiye'de katma değeri en yüksek ve en hızlı büyüyen sektörlerden. Bizim ihracatta yola geç çıktığımız bir pazar, yeteri kadar ihracat oranı olmayan bir pazar karamsar bir bakış açısıyken, iyimser bakış açısı ise ihracat ve büyümede önümüzün açık olduğu, potansiyelimizin yüksek olduğu bir pazar." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, dünyadaki ilgili pazarları, ilgili müşterileri ve onların ihtiyaçlarını doğru analiz edip uygun ürünler yapmanın önemine değindi.

Devletin ihracatın artması amacıyla firmalara verdiği desteği hatırlatan Şahin şöyle konuştu:

"Turquality marka programı çerçevesinde olsun veya diğer ihracat teşvikleri olsun çeşitli teşvikler var. Devletimizin bu sektöre yaptığı en büyük katkı geçtiğimiz günlerde katma değer vergisi oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesiyle oldu. Bu indirimin ben Türkiye'deki iç piyasayı canlandıracağını düşünüyorum. Ancak ihracatı teşvik edecek başka önlem paketlerini de devlet büyüklerimizin düşündüğü varsayıyorum. Devletimizin vereceği her türlü desteğin fazlasıyla geri döneceğini söyleyebilirim."

Stantlarına olan yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Şahin, Türk firmalarının bu tür uluslararası fuarlara katılmasının önemine vurgu yaptı.

50 ülkeden 1200 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye bu yıl 23 firmayla temsil ediliyor.

Dünya mobilya sektöründeki son yeniliklerin sergilendiği fuar, 19 Ocak'a kadar gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Köln Uluslararası Mobilya Fuarı, mobilya,

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