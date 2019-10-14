FİNANS

Türk saatleri dünyanın dört bir yanında

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.10.2019 14:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin saat ihracatı 2014'ten 2018'e yüzde 42 artarak 52 milyon 956 bin dolara ulaştı.

Türk saatleri dünyanın dört bir yanında

Saat ihracatı 2014'ten 2018'e yüzde 42 artarak 52 milyon 956 bin dolara ulaştı, Türkiye'de üretilen saatler Hong Kong'dan İsviçre'ye, Hollanda'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar geniş bir coğrafyada alıcı buldu.

Kişisel ihtiyaç ve kadın erkek aksesuar dünyasının vazgeçilmezi saatler, gerek küresel gerek ulusal düzeyde ticari faaliyetlere de konu oluyor.

Türkiye'de de bu alanda yapılan dış ticaretin hacmi artış gösterirken, özellikle ihracatta son 5 yılda ciddi bir ivmelenme kaydedildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, saatler, bunların aksam ve parçaları ihracatı 2014'te 37 milyon 268 bin dolar, 2015'te 34 milyon 914 bin dolar, 2016'da 34 milyon 194 bin dolar, 2017'de 45 milyon 886 bin dolar ve 2018 yılında 52 milyon 956 bin dolar olarak gerçekleşti. Böylece ihracat, anılan 5 yılın sonunda yüzde 42 artış göstererek toplamda 205 milyon 218 bin dolara ulaştı.

Aynı dönemde bu alandaki ithalat yüzde 17 geriledi. Öte yandan, bu yılın ocak-ağustos döneminde de 26 milyon 951 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde 2014-2018 döneminde en fazla saat ihracatı yapılan ülke Hong Kong (55 milyon 494 bin dolar) oldu. Bu ülkeyi İsviçre (16 milyon 584 bin dolar) ve Hollanda (12 milyon 695 bin dolar) izledi.

İthalatta ise aynı dönemde İsviçre (655 milyon 360 bin dolar) ilk sırada yer alırken, Çin (649 milyon 731 bin dolar) ve Japonya (42 milyon 882 bin dolar) bu ülkeyi takip etti.

Geçen yıl sonu itibarıyla saatler, bunların aksam ve parçalarının 5 yıllık (2014-2018) toplam ihracat ve ithalatı yapılan (dolar) ilk 5 ülke şöyle:

saat-tablo

PARTNER Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin! Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!
Dünyada sadece ABD'de var! İkincisi Türkiye'de olacakDünyada sadece ABD'de var! İkincisi Türkiye'de olacak
Erken hasat başladı: Kilosu 15 TLErken hasat başladı: Kilosu 15 TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saat ihracatı türkiye Türkiye İstatistik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

4 bin 500 TL verilecek

4 bin 500 TL verilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En yüksek ödenek TCDD'ye gitti

En yüksek ödenek TCDD'ye gitti

'Üçlü pist' uygulaması ABD'den sonra Türkiye'de olacak

Dünyada sadece ABD'de var! İkincisi Türkiye'de olacak

Bursa kestanesinde erken hasat

Erken hasat başladı: Kilosu 15 TL

Yabancı turistlerin kartlı ödemeleri yaz döneminde katlandı

Yabancı turistlerin kartlı ödemeleri yaz döneminde katlandı

Türkiye birinci sırada! Haftalık ortalama 47,9 saat çalışıyoruz

Haftalık ortalama 47,9 saat

Kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlere yapılandırma

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.