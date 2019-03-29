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Türk şirket ve Japon devden ortak LNG yatırımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2019 15:42 | Son Güncelleme

Türk Karpowership ve Japon gemi işletmecisi MOL, LNG ile çalışan yüzer santral geliştirmek için ortak yatırım yapacaklar.

Türk şirket ve Japon devden ortak LNG yatırımı

Japonya merkezli deniz taşımacılığı şirketi Mitsui OSK Lines (MOL) ile yüzer santral işletmecisi Karpowership sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile elektrik üretecek yüzer santral geliştirmek üzere işbirliği anlaşması yaptı.

Yayımlanan basın bültenine göre iki şirket LNG kullanacak yüzer santral geliştirmek için ortak yatırım yapacak ve ürünleri KARMOL markası altında pazarlayacak.

Genelde boru hatlarıyla taşınan doğalgazı aktarmak için pahalı bir yöntem olan LNG, son yıllarda doğalgaz fiyatlardaki düşüşe paralel olarak ucuzladı ve bazı hallerde boru gazı ile rekabet edebilir konuma geldi.

Gemilerle taşınabildiği için boru hattı şebekelerinin olmadığı yerlerde kullanılabilen LNG, Japonya ve Çin başta olmak üzere çeşitli pazarlarda yaygın olarak kullanılıyor.

Bültene göre dünyanın en büyük LNG taşıma gemişi işletmecisi MOL ile 20 adet yüzer santrali bulunan Karpowership, bu işbirliği ile LNG kullanabilir yüzer santrallerin yatırım maliyetlerini düşürmeyi ve seragazı emisyonlarını azaltmayı amaçlıyor.

Karadeniz Holding'e ait olan Karpowership, Endonezya, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone ve Lübnan'ın aralarında bulunduğu çeşitli ülkeler için elektrik üretiyor. Şirket geçen yıl Reuters'a 2020 yılında 5,000 MW kurulu güce ulaşmak istediğini açıklamıştı.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Türk Karpowership Japon gemi işletmecisi

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