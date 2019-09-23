'Türk şirketleri birkaç yüz milyon sterlin zarar edebilir'

Tasfiye kararı alınan seyahat şirketi Thomas Cook'ta yüzde 8 pay ile en büyük ikinci hissedar konumundaki Neşet Koçkar, bundan sonra şirkette kayyum sürecinin başlayacağını; ardından şirket varlıklarının bir bütün olarak ya da parça parça satılarak borçların kapanması yoluna gidileceğini söyledi.

Türkiye'deki işletmelerin Thomas Cook kaynaklı riskini ise "birkaç 100 milyon sterlin" seviyesinde tahmin ettiğini belirten Koçkar, borç ödemesinde Türkiye'deki otellere sıra gelmesinin ise zor göründüğünü söyledi.

KAYNAK:REUTERS

