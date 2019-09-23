FİNANS

'Türk şirketleri birkaç yüz milyon sterlin zarar edebilir'

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

178 yıllık dünyanın en eski seyahat acentesi Thomas Cook'un iflasıyla ilgili şirketin en büyük ikinci hissedarı Neşet Koçkar açıklamada bulundu. Koçkar, Türk şirketlerinin birkaç yüz milyon sterlin kaybetme riski olduğunu söyledi.

'Türk şirketleri birkaç yüz milyon sterlin zarar edebilir'

Tasfiye kararı alınan seyahat şirketi Thomas Cook'ta yüzde 8 pay ile en büyük ikinci hissedar konumundaki Neşet Koçkar, bundan sonra şirkette kayyum sürecinin başlayacağını; ardından şirket varlıklarının bir bütün olarak ya da parça parça satılarak borçların kapanması yoluna gidileceğini söyledi.

Türkiye'deki işletmelerin Thomas Cook kaynaklı riskini ise "birkaç 100 milyon sterlin" seviyesinde tahmin ettiğini belirten Koçkar, borç ödemesinde Türkiye'deki otellere sıra gelmesinin ise zor göründüğünü söyledi.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Thomas Cook iflas Neşet Koçkar

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