FİNANS
  4. Türk tekstili New York'a çıkarma yapıyor

Türk tekstili New York'a çıkarma yapıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:34 | Son Güncelleme

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz: - "Fuar ABD ile Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolar dış ticaret hedefine en somut katkılardan birini sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, birlik tarafından New York'ta bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "I Of The World" fuarının ABD ile Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolar dış ticaret hedefine en somut katkılardan birini sağlayacağını bildirdi.

İTHİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin organizatörlüğünde ihracatçı birlikleri arasında organize edilen tek sektörel ihraç ürünleri fuarı olan "I Of The World", 21-22 Ocak'ta Inter Continental Barcklay New York'ta Türk firmalarını ilk kez bir araya getirecek.

Dünyanın önde gelen moda merkezlerinden New York'ta bu yıl ilk kez İTHİB tarafından düzenlenecek olan I Of The World Fuarı ile, öne çıkan Türk tekstil firmaları Amerika'da görücüye çıkıyor.

New York'ta Türkiye'nin önde gelen 32 Türk kumaş firması ile gerçekleştirilecek fuar, İTHİB'in 2020 yılı "sürdürülebilirlik" teması stratejisinde kurgulanıyor. Küresel alım gruplarının yer alacağı fuara, New York dışından firmalar da davet edildi.

- "Türkiye dünyanın 6'ncı tekstil tedarikçisi konumunda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, dünya tekstil ve ham maddeleri ihracatından yüzde 3, Avrupa Birliği (AB) pazarından yüzde 15 pay alan Türkiye'nin, dünyanın en önemli 6'ncı tekstil ve ham maddeleri tedarikçisi konumunda olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin ABD'nin tekstil ve ham maddeleri ithalatından ise yüzde 2 pay alarak 8'nci sırada yer aldığına işaret eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Ülkemize en fazla katma değer sağlayan sektörlerin başında gelen tekstil ve ham maddeleri sektörü olarak ABD'deki payımızı, organizatörlüğünü üstlendiğimiz I Of The World Fuarı ile artırmayı hedefliyoruz. İTHİB olarak dünyanın en prestijli fuarlarına katılım sağlayarak firmalarımızı uluslararası alıcılarla bir araya getirmenin yanında, artık kendi ev sahipliğimizde gerçekleşecek fuarları organize etmekten ve ülkemizin marka imajına katkı sağlamaktan büyük kıvanç duyuyoruz."

Öksüz, fuarın ABD ile Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolar dış ticaret hedefine en somut katkılardan birini sağlayacağını belirterek, "Organizasyona katılan tüm firmalara teşekkür ediyorum ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle çok daha büyük fuarlara ev sahipliği yapacaklarını taahhüt etmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Hem para cezası hem de 5 yıl hapis cezası varHem para cezası hem de 5 yıl hapis cezası var
Marmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştıMarmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
I Of The World, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz,

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti

Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Bugün son gün! Başvuru e-devlet'ten yapılabilecek

Bugün son gün! Başvuru e-devlet'ten yapılabilecek

HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret önerisi!

HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret önerisi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSKB Uluslarası Kalkınma Finansmanı Kulübü yönetiminde

TSKB Uluslarası Kalkınma Finansmanı Kulübü yönetiminde

Bakan Dönmez: “Türkiye’de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz”

Bakan Dönmez: “Türkiye’de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz”

TSB/Benli: Hasar durumunda sadece sigorta şirketinize başvurun

TSB/Benli: Hasar durumunda sadece sigorta şirketinize başvurun

Konut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldı

Konut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldı

Hayatı ve sağlığı tehlikeye sokacak gıda üretenlere 5 yıla kadar hapis yolda

Hem para cezası hem de 5 yıl hapis cezası var

Marmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştı

Marmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.