Türk tekstili New York'a çıkarma yapıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, birlik tarafından New York'ta bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "I Of The World" fuarının ABD ile Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolar dış ticaret hedefine en somut katkılardan birini sağlayacağını bildirdi.

İTHİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin organizatörlüğünde ihracatçı birlikleri arasında organize edilen tek sektörel ihraç ürünleri fuarı olan "I Of The World", 21-22 Ocak'ta Inter Continental Barcklay New York'ta Türk firmalarını ilk kez bir araya getirecek.

Dünyanın önde gelen moda merkezlerinden New York'ta bu yıl ilk kez İTHİB tarafından düzenlenecek olan I Of The World Fuarı ile, öne çıkan Türk tekstil firmaları Amerika'da görücüye çıkıyor.

New York'ta Türkiye'nin önde gelen 32 Türk kumaş firması ile gerçekleştirilecek fuar, İTHİB'in 2020 yılı "sürdürülebilirlik" teması stratejisinde kurgulanıyor. Küresel alım gruplarının yer alacağı fuara, New York dışından firmalar da davet edildi.