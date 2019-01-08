Türk Telekom 500 milyon dolar borçlanacak

Türk Telekom yurtdışında azami $500 milyona kadar borçlanma aracı ihracı gerçekleştirecek

Türk Telekom tahvil ve/veya sukuk yapısında, toplam tutarı azami 500 milyon dolar eşdeğerine kadar yabancı para ve/veya TL cinsinden bir veya birden fazla yurt dışı sermaye piyasası borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada ihracın SPK'nın vereceği karar tarihinden itibaren bir yıl içinde halka arz edilmeksizin yurt dışında gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi. KAYNAK:REUTERS

