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Türk Telekom'dan satış açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

Türk Telekom, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin şirketteki yüzde 55 hissesinin satışına ilişkin haberler yayınlandığı ancak bu konuda kendilerine bildirilmiş herhangi bir güncel gelişmenin bulunmadığını duyurdu.

Türk Telekom'dan satış açıklaması

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, bugün bazı medya sitelerinde, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin Türk Telekomünikasyon AŞ'deki yüzde 55 hissesinin satışına ilişkin haberler yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ancak bu haberlerde belirtilen konuda şirketimize bildirilmiş herhangi bir güncel gelişme bulunmamaktadır. Bu konuda şirketimize iletilen bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi. AA

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekomünikasyon AŞ hisse satışı Kamu aydınlatma

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