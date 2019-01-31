Türk Telekom’dan son çeyrekte 2,2 milyar TL net kâr

Faaliyet giderlerinin düşürülmesinde etkin bir performans ortaya koyan Türk Telekom, son 10 yılın en yüksek yıllık FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) artışını gerçekleştirdi. Buna göre FAVÖK, 2018 sonunda önceki yıla göre yüzde 30,7 artışla 8,4 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı ise yıllık 5,7 puan iyileşme ile son yedi yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3’e ulaştı. Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Ara dönemlerde yakaladığımız başarılı performans sayesinde yıl içinde iki kere yukarı yönlü revize ettiğimiz yılsonu hedeflerimizi rekor rakamlarla gerçekleştirmeyi başardık. Faaliyetlerimizin gücünü yansıtan 2018 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarımız Türk Telekom’un sağlam yapısı ve güçlü nakit akışı yaratmadaki etkili yönetim performansını da ortaya koyuyor. 2018’e pek çok başarıyı sığdırdıklarını aktaran Doany, “Sabit ve mobil altyapıda operatörler arası paylaşım modellerini ilk defa hayata geçirdik. Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve en büyük Siber Güvenlik Merkezi’ni açarak Türkiye’yi bölgenin veri merkezi haline getirdik. Sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures’ı kurarak ilk yatırımlarımızı öncelikli dikeylerimizden sağlık ve eğitim alanlarına yaptık. Yeni dijital servislerimizle kullanıcılara alışılmışın dışında deneyimler sunduk. Önümüzdeki dönemde faaliyet kârlılığımızı arttırırken dijitalleşme ve 2023 hedeflerine ulaşma yolunda ülke ekonomisine yatırım yapmaya ve Türkiye’yi geleceğe bağlarken paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, 2018 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, 2018’de pek çok göstergede rekorlar kırarak sektördeki lider konumunu güçlendirirken rekor abone artışı, çift haneli büyüme rakamı ve yüksek faaliyet kârlılığı 2018 yılına damga vuran ana unsurlar oldu. 2018 yılında, son 10 yılın en iyi yıllık abone kazanımını gerçekleştiren Türk Telekom’un yılsonu itibarıyla toplam abone sayısı bir önceki yıla göre 4,3 milyon artışla 46 milyona yükseldi.



2018'DE YÜZDE12,6'LIK REKOR BÜYÜME İLE 20,4 MİLYAR TL GERLİR SAĞLADI 2018 faaliyet yılında yüzde 12,6 büyüme ile 20,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) geçen yıla göre yüzde 30,7 artarak 8,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yıla göre 5,7 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 7 yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3’e ulaştı. Yıl boyunca elde edilen rekor yeni abone kazanımı, FAVÖK’teki güçlü büyüme ve FAVÖK marjındaki yüksek yıllık artış ile operasyonel olarak oldukça başarılı bir yılı geride bırakan Türk Telekom, başarılı performansı ile dördüncü çeyrekte 2,2 milyar TL net kâr elde etti. Öte yandan, Türk Lirası’nın Dolar ve Euro karşısında yıl içinde yaşadığı değer kaybı Türk Telekom’un, sağlam gelir büyümesi ve faaliyet kârı artışına karşın yıllık bazda 1,4 milyar TL zarar açıklamasına neden oldu. Ancak, döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında Türk Telekom’un net kârı, geçen yıla göre yüzde 39 oranında yüksek bir artışla 3,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

2018'DE 4,1 MİLYAR TL YATIRIM GERÇEKLEŞTİEDİ Ülke ekonomisinin geçtiği kritik dönemde devletin ve milletin yanında duruş sergileyen Türk Telekom, ekonomiye duyduğu güvenin ve 2023 Türkiye’sine olan inancının göstergesi olarak yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Türk Telekom, 2018 yılında 2017’e göre yatırım harcamalarını yüzde 27 arttırarak 4,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. SAĞLAM OPERASYONEL SONUÇLAR, ABONE ARTIŞINDA SON 10 YILIN REKORUNU GETİRDİ 2018’de Türk Telekom’un etkin operasyonel sonuçları abone rakamlarına da yansıdı. Toplam abone sayısı 46 milyona ulaşan Türk Telekom’un 2018 yılsonunda sabit internet abone sayısı son 10 yılın en iyi performansı olan 1,2 milyon yıllık net artış ile 10,9 milyona yükselirken fiber abone sayısı da 3,6 milyona çıktı. Türk Telekom’un sabit ses abone sayısı, dünyada görülen yaygın trendin aksine artış performansını kuvvetli bir şekilde sürdürdü. Yalın DSL hatları dâhil, toplam sabit erişim hatları, son 10 yılın en iyi abone artışı olan toplam 768 bin yıllık net abone kazanımıyla 14,4 milyona ulaştı.

TİVİBU, REKOR ABONE ARTIŞIYLA 2. SIRADAKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ



Türk Telekom’un mobil abone sayısı ise son 10 yılın en yüksek artış değeri olan 1,9 milyon büyüme ile 21,5 milyona yükseldi. Önceki yıl yüzde 83 olan LTE nüfus kapsama alanı ise yılsonunda yüzde 91'e ulaştı. LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı, geçen yıla göre yüzde 35’ten yüzde 46’ya yükselirken, LTE kullanıcılarının ortalama aylık veri tüketimi de yıllık yüzde 31 artış ile 6,0 GB'a çıktı. TİVİBU, 2018 yılında net 886 bin abone kazanımı ile tüketiciyle buluştuğu tarihten bu yana en yüksek artış rekorunu kırarken toplam abone sayısını 3,6 milyona ulaştırdı. TİVİBU EV abone sayısı ise yılsonu itibarıyla 1,7 milyona ulaştı ve yıllık 492 bin abone kazanımı ile kendi tarihinde bir rekora imza attı. Gösterdiği etkili performans ile TİVİBU, ödemeli TV pazarındaki ikincilik pozisyonunu yıl boyunca güçlendirerek korudu. DOANY: 2018'İ REKOR BÜYÜME VE REKOR ABONE KAZANIMLARIYLA GERİDE BIRAKTIK



Türk Telekom’un 2018 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, şunları söyledi: “2018 yılında ulaştığımız finansal sonuçlar; tüm faaliyet alanlarımızın gücünü, dayanıklılığını ve değişen piyasa şartlarına uyum sağlama konusundaki esnekliğimizi başarıyla yansıtıyor. Yıl içinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen faaliyet giderlerimiz ile yatırım harcamalarımızda verimliliğimizi arttırdık ve nakit akışı yaratılmasına odaklandık. Pek çok alanda son 10 yılın en iyi performanslarını göstererek rekor büyüme ve rekor abone kazanımlarına imza attık.”

DOANY: EKSENİMİZDE DİJİTAL MÜŞTERİ DENEYİMİ VAR “2018’de temel iş odaklarımızdan bir tanesi de, her zaman olduğu gibi cazip ve kullanıcı dostu dijital çözümlerimiz aracılığı ile müşteri deneyimini iyileştirecek değerler yaratmak oldu. Türkiye’nin ilk yerli ve milli dijital klavyesi TAMBU, 2018’de 8,3 milyon indirmeye ulaşırken abonelerimizle başlıca temas noktamız olan ONLİNE HİZMETLER uygulamamız 23,8 milyon indirme rakamına erişti. Yine ödül programımız SİL SÜPÜR, self-servis noktamız PRATİK ÇÖZÜM, canlı mobil yarışma programımız ELEQ, Türkiye’nin en sevilen dijital müzik platformu MUUD, ülkenin önde gelen dijital oyun platformu PLAYSTORE, Türkiye’nin zengin içerikli dijital dergi ve gazete okuma platformu E-DERGİ ve Türkiye’nin görme engelliler için ilk fotoğraf çekme uygulaması EYESENSE ile kullanıcılara alışılmışın dışında yepyeni deneyimler sunmayı sürdürdük.”

DOANY:ALTYAPI PAYŞALIMINDA ÖNCÜ MODELLERİ BAŞARIYLA UYGULAMAYA BAŞLADIK Türk Telekom’un, Türkiye’nin dijital dönüşümü için altyapı ve üstyapı yatırımlarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Doany, sözlerini şöyle sürdürdü: “282 bin kilometre uzunluğa çıkardığımız fiber ağ altyapımız ile hizmetlerimizi ülkenin en ücra köşelerine kadar götürüyor, Türkiye’de altyapıyı geliştirecek ve mükerrer yatırımları önlemede dünyaya örnek olacak sabit ve mobil işbirliği modelleri geliştiriyoruz. Bu amaçla Mayıs 2018’de diğer operatörlerle birlikte Sabit Elektronik İletişim Altyapısını Kiralama işbirliği protokolüne imza attık. Protokol kapsamında ilk pilot çalışmayı ise yılın ikinci yarısında Sincan’da başarıyla hayata geçirdik. Bu konuda yapılan işbirliklerinin sonuçlarını almaya başladıkça, sabit altyapı paylaşım modelinin hem sektör hem de ülke menfaatine olduğunu hep birlikte daha açık ve net bir biçimde göreceğiz. Mobilde ise çeşitli aktif ve pasif paylaşım modellerini yine yıl içinde başlattığımız pilot çalışmalarla denemeye başladık. Burada kapasite, kapsama, şebeke memnuniyeti ve bağlantı kalitesi gibi birçok göstergede aldığımız etkileyici sonuçlar gelecek için umut vaat ediyor.”