Türk Telekom doğudaki fiber altyapıyı büyük oranda güçlendirdi

FIRAT ÖZDEMİR - Türk Telekom, yurdun doğusunda yaptığı yatırımlar ile hızlı internet imkanı sunan fiber optik kablo altyapısını büyük oranda güçlendirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de çetin kışın zorluklara rağmen hizmetlerine aralıksız olarak devam eden Türk Telekom görevlileri, vatandaşların kesintisiz internet hizmeti alabilmesi ve iletişiminin sağlanması amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

Bu yıl özellikle Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde fiber optik kablo altyapısı çalışmalarını hızlı şekilde ülkenin en uç noktalarına kadar yaymayı amaçlayan Türk Telekom görevlileri, "fiberleşme ödevi"ni yeni yılda tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, AA muhabirine, Türkiye'de kesintisiz iletişimin sağlanması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bölgede özellikle yüksek kesimlerdeki bazı alanlarda hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğünü söyleyen Önal, Türk Telekom çalışanlarının kış mevsiminin bütün zorluklarına göğüs gerdiğini vurguladı.