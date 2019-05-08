Türk Telekom ilk çeyrekte karını üçe katladı

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamayla, şirketin ilk çeyrek finansal sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,1 milyon artırarak, 46,7 milyona yükselten şirket, 2019'un ilk üç ayında yüzde 15,3 büyüme ile 5,4 milyar TL gelir elde etti.

2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştiren Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı da (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,7 artarak 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Geçen yıla göre 7,1 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 12 yılın en yüksek değeri olan yüzde 49,1'e ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri ve FAVÖK'te elde edilen rekor büyüme ve FAVÖK marjındaki yüksek artış sonucunda Türk Telekom'un net karı, geçen yılın ilk çeyreğindeki değeri üçe katlayarak 310 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türk Telekom'un yatırım harcamaları da, 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 637 milyon TL'ye yükseldi.