FİNANS

Türk Telekom kotasız internet tarifelerini açıkladı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2018 15:35 | Son Güncelleme

Adil Kullanım Kotası’nın (AKK/AKN) kaldırılacağı 1 Ocak 2019 tarihi yaklaşırken servis sağlayıcılar da fiyatlarını açıklamaya başladı. Kaldırılan kotalar nedeniyle artan fiyatlar tüketicinin tepkisini çekmişti. 1 Ocak tarihinden önce taahhüt vererek aboneliğini devam ettiren kullanıcılar, fiyatlarında hiçbir değişiklik olmadan kullandıkları internet paketini Adil Kullanım Kotası olmadan kullanmaya devam edecek.

Yeni dönem fiyatlarını açıklayan ilk şirketlerden biri Türk Telekom oldu. Türk Telekom’un yeni tarifelerinde fiyat artışları dikkat çekerken, daha sonra sitesindeki paket seçeneklerini kaldırdı ve ilgili sayfada tek bir açıklama yer aldı:

“Türkiye’nin interneti Türk Telekom olarak, 1 Ocak’tan itibaren yepyeni bir dönem başlatıyoruz. Mevcut müşterilerimiz 1 Ocak’tan itibaren mevcut paketlerinin hızında ve ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz internetten faydalanabilecek.”

İşte 1 Ocak itibariyle ödeyeceğimiz rakamlar

Fulllimitsiz AKN'siz Hız: 4 Mbps Ücret: 59.90 TL / 1-12 Ay

Net Full Limitsiz

Net Full Limitsiz
Hız: 8 Mbps Ücret: 79.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps Ücret: 119.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz / XL

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz / XL
Hız: 35 Mbps Ücret: 149.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz / XXL

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz / XXL
Hız: 50 Mbps Ücret: 249.90 TL / 1-12 Ay

SABİT TELEFONU OLANLAR İÇİN İNTERNET PAKETLERİ

SABİT TELEFONU OLANLAR İÇİN İNTERNET PAKETLERİ
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz Hız: 100 Mbps Ücret: 324.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 50 Mbps Ücret: 237.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 35 Mbps Ücret: 137.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps Ücret: 107.90 TL / 1-12 Ay

YALIN İNTERNET TERCİH EDENLER İÇİN İNTERNET PAKETLERİ

YALIN İNTERNET TERCİH EDENLER İÇİN İNTERNET PAKETLERİ
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz Hız: 100 Mbps Ücret: 336.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 50 Mbps Ücret: 259.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 35 Mbps Ücret: 149.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps Ücret: 119.90 TL / 1-12 Ay

İNTERNET VE ALO PAKET TERCİH EDENLER İÇİN

İNTERNET VE ALO PAKET TERCİH EDENLER İÇİN
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz Hız: 100 Mbps Ücret: 336.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 50 Mbps Ücret: 249.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 35 Mbps Ücret: 149.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps Ücret: 119.90 TL / 1-12 Ay

D SMART'IN AKN'SİZ TARİFESİ

D SMART'IN AKN'SİZ TARİFESİ
Hız: 10 Mbps Hoşgeldin paketi: 80 TL Aile Spor Paketi: 85 TL Film Dizi Paketi: 90 TL Mega Paket: 95 TL

TURKNET'İN AKN'SİZ TARİFESİ

TURKNET'İN AKN'SİZ TARİFESİ
Hız: 100 Mbps Ücret: 64.99 TL (*)Turknet halihazırda AKN'siz internet tarifesini tüketicilere sunuyor.
Turkcell Superonline ise henüz AKN'siz internet tarifelerini duyurmadı.
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Anahtar Kelimeler:
internet kota 1 ocak 2019 tarife

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