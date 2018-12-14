Türk Telekom kotasız internet tarifelerini açıkladı!

Yeni dönem fiyatlarını açıklayan ilk şirketlerden biri Türk Telekom oldu. Türk Telekom’un yeni tarifelerinde fiyat artışları dikkat çekerken, daha sonra sitesindeki paket seçeneklerini kaldırdı ve ilgili sayfada tek bir açıklama yer aldı:
“Türkiye’nin interneti Türk Telekom olarak, 1 Ocak’tan itibaren yepyeni bir dönem başlatıyoruz. Mevcut müşterilerimiz 1 Ocak’tan itibaren mevcut paketlerinin hızında ve ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz internetten faydalanabilecek.”
İşte 1 Ocak itibariyle ödeyeceğimiz rakamlar
Fulllimitsiz AKN'siz
Hız: 4 Mbps
Ücret: 59.90 TL / 1-12 Ay
Net Full Limitsiz
Hız: 8 Mbps
Ücret: 79.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps
Ücret: 119.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz / XL
Hız: 35 Mbps
Ücret: 149.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz / XXL
Hız: 50 Mbps
Ücret: 249.90 TL / 1-12 Ay
SABİT TELEFONU OLANLAR İÇİN İNTERNET PAKETLERİ
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 100 Mbps
Ücret: 324.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 50 Mbps
Ücret: 237.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 35 Mbps
Ücret: 137.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps
Ücret: 107.90 TL / 1-12 Ay
YALIN İNTERNET TERCİH EDENLER İÇİN İNTERNET PAKETLERİ
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 100 Mbps
Ücret: 336.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 50 Mbps
Ücret: 259.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 35 Mbps
Ücret: 149.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps
Ücret: 119.90 TL / 1-12 Ay
İNTERNET VE ALO PAKET TERCİH EDENLER İÇİN
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 100 Mbps
Ücret: 336.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 50 Mbps
Ücret: 249.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 35 Mbps
Ücret: 149.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps
Ücret: 119.90 TL / 1-12 Ay
D SMART'IN AKN'SİZ TARİFESİ
Hız: 10 Mbps
Hoşgeldin paketi: 80 TL
Aile Spor Paketi: 85 TL
Film Dizi Paketi: 90 TL
Mega Paket: 95 TL
TURKNET'İN AKN'SİZ TARİFESİ
Hız: 100 Mbps
Ücret: 64.99 TL
(*)Turknet halihazırda AKN'siz internet tarifesini tüketicilere sunuyor.
Turkcell Superonline ise henüz AKN'siz internet tarifelerini duyurmadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum