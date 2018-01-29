FİNANS

Türk Telekom Tambu, mahallelerimizin duygularına tercüman oldu

29 Ocak 2018 14:04

Türk Telekom, Türkiye’ye özgü özellikleriyle alanında birçok yeniliğe imza atan yerli dijital klavyesi TAMBU’ya özel bir film hazırladı.

Türk Telekom Tambu, mahallelerimizin duygularına tercüman oldu
  Tambu’da yer alan hareketli çıkartmalar, atasözleri, anında çeviri gibi özellikler tipik bir Türk mahallesinde geçen eğlenceli diyaloglarla birlikte bir gencin gözünden konu ediliyor.
 
Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, Türkiye’ye has içerikleri ile alanında önemli bir yeniliğe ve ilke imza atan yerli dijital klavyesi Tambu özelinde hazırladığı filmi izleyicilerin beğenisine sundu. Filmde, tipik bir Türk mahallesinde geçen olaylar ve diyaloglar eğlenceli bir dille anlatılıyor. Türkiye’nin ilk milli dijital klavyesi Tambu’da yer alan ve kültürümüzü yansıtan hareketli çıkartmalar, eğlenceli GIF'ler, atasözleri, anında çeviri gibi özellikler günlük hayata uyarlanıyor. Filmin sonunda da tüm akıllı telefonlarda kullanılabilen TAMBU Klavyenin günün her saati yaşadığınız duygulara ve olaylara tercüman olması mesajı veriliyor. 
 
 

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