Türk Telekom’un yönetim ve denetim kurulunda değişiklik

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un yönetim kurulunda ve denetim kurulunda değişlik gerçekleşti. Türk Telekom’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Telekom’un C Grubu imtiyazlı hissesini temsil eden Yönetim Kurulu üyesi Suat Hayri Aka ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Fahri Kasırga görevlerinden istifa etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Sayan aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ise Türk Telekom Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı.

Türk Telekom Denetim Kurulu üyesi Salih Orakçı ve İsmail Kartal da görevlerinden istifa ederken, denetim kurulunda boşalan üyeliklere Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu seçildi.

Dr. Ömer Fatih Sayan Kimdir?



1977 yılında İstanbul’da doğan Dr. Ömer Fatih Sayan, İstanbul Üniversitesi - Elektronik Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi - Hukuk Fakültesi ve Oxford Üniversitesi - St Antony’s School Diplomasi Eğitimi dallarında lisans diplomaları aldı. Sayan’ın Münih Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Haberleşme Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi - Biyomedikal Mühendisliği üzerine yüksek lisans diploması ve İstanbul Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği üzerine doktora diploması bulunuyor. 1995 yılında iş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde atılan Sayan, üniversite eğitiminin ardından ise Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalıştı. Silikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulunan Sayan, Türkiye ve Almanya’da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler verdi. Sayan’ın, araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunuyor. 2007-2014 tarihleri arasında Başbakanlık Müşavirliği ve Başbakan Başmüşavirliği görevinde bulunan Sayan, Haziran 2015 ve Temmuz 2018 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı görevini gerçekleştirdi. 21 Temmuz 2018 tarihinden bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini sürdüren Sayan, evli ve 2 çocuk babasıdır. Sayan, İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir.