FİNANS

Türk Telekom'dan Kadınlar Gününe özel film

06 Mart 2018 17:49

Türk Telekom’un İnternetle Hayat Kolay projesi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kesiştiren bir reklam filmi hazırladı. Reklam filminde internetin kadınların ekonomik yaşantısına sağladığı faydalara dikkat çekiliyor.

Türk Telekom'dan Kadınlar Gününe özel film

 Türk Telekom, ‘Herkes için Erişilebilir İletişim’ prensibi doğrultusunda hayata geçirdiği “İnternetle Hayat Kolay” projesi kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik film hazırladı. Yaşanmış bir hikayeden esinlenerek hazırlanan reklam filminde, köyde çorap satarak geçimini sağlayan Zeynep Teyze’nin hikayesi konu ediliyor.

 
Tek geçim kaynağı olan çorapları satmak olan Zeynep Teyze, komşusunun kızının internetten mont satın aldığını gördükten sonra interneti öğrenmeye karar veriyor. Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projesi internetle Hayat Kolay projesi ile yolu kesişen Zeynep Teyze azmi ve istikrarı sayesinde Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay gönüllülerden interneti öğreniyor. Duygulara hitap eden reklam filminin sonunda Zeynep Teyze’nin tek geçim kaynağı olan çorapları internet üzerinden satışa sunduğu ve internette sattığı çoraplar sayesinde kazandığı parası ile en büyük hayali olan Umre ziyaretini eşi ile birlikte gerçekleştirdiği aktarılıyor.
 
Şirket açıklamasına göre, bugüne kadar kalkınmada öncelikli 54 ilde gerçekleşen yüz yüze eğitimlerle yaklaşık 30 bin kişiyi dijital dünya ile tanıştıran proje, bölgesel ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırarak, herkes için bilgiye erişim imkânı sunmayı ve internet okuryazarlığı eğitimleriyle herkesi dijital dünya ile tanıştırmayı amaçlıyor.
 
Türk Telekom filmde, Zeynep Teyze gibi hayalleri için engel tanımayan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken internet ile hayatın ne kadar kolay olduğuna dikkati çekiyor.
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