Türk ustaların yaptıklarına görenler inanamıyor

Küçük sanayi sitesinde hizmet veren oto dizayn firması, yurt içi ve yurt dışından gelen özel araçları, modern teknolojiyi kullanarak tuvaletinden banyosuna, mutfağından dinlenme bölümüne kadar yeniden tasarlıyor.

Hurdadan inanılmaz değişim

1 / 13 Firmanın 32 yaşındaki Genel Müdürü Dinçer Zorlu, önceki yıllarda hobi olarak satın aldığı klasik ve hurdaya ayrılmış araçları yeniden dizayn etmeye başladı.

2 / 13 Restore ve bakımını yaptığı araçlarıyla çeşitli kültürel ve sportif etkinliklere katılan Zorlu'ya Türkiye'nin birçok bölgesinden bakım ve restore için otomobil getiriliyor.

3 / 13 Müşterilerin talebine göre bazı araçları baştan sona yenileyen, bazılarını da isteğe göre dizayn eden Zorlu'ya getirilen araçların işlemleri 5 ay ile 2 yıl arasında değişiyor.

4 / 13 "Klasik araçlar daha çok revaçta" Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak Çorum'da 35 yılı aşkın süredir lüks araçları dizayn ettiklerini, bunların yanı sıra son yıllarda hobi olarak bazı klasik araçlar üzerinde de çalıştıklarını söyledi.

5 / 13 Günümüzde klasik araç kullanımının yaygınlaştığını ve insanların geçmişe yönelik bir özlem duyduğunu ifade eden Zorlu, şöyle konuştu:

6 / 13 "Artık geçmişe dönüş yapan insanların sayısı çoğaldı. Eski klasik araçlar daha çok revaçta. 1940'lı yıllardan itibaren gelen araçların revizyonu için çok fazla talep var.

7 / 13 İnternet üzerinden, sosyal medyadan bize ulaşanlar var. Şu anda açıkçası ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Ancak talebe cevap veremeyecek duruma geldik.

8 / 13 Çünkü bu araçlarda makineden ziyade el emeğiyle ince işçilik isteyen çalışmalar yapılmak zorunda. Bunları yapacak eski usta bulamıyoruz."

9 / 13 Bugüne kadar hurdaya ayrılmış ya da klasik 46 aracı baştan sona yenilediklerini anlatan Zorlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

10 / 13 "1993 model, nakliye işinde kullanılan hurda bir aracı alıp, off-road aracına çevirdik.

11 / 13 1974 model klasik bir vosvosumuz var. 1910'da üretilen ve aynı model ile üretimi günümüze kadar devam eden 1996 model bir aracımız var.

12 / 13 Onu dizayn ettik. Motor aksamından alt takımına, koltuğundan lastiklerine kadar her yerini yeniden dizayn yapıyoruz. Bu tür araçları, güncel araçlar gibi süratli kullanmak isteyenler oluyor. Alt yapısı, şanzımanı, fren sistemiyle birlikte yeni teknolojiyi kullanmak isteyen var. USB ve CD çalarlı bir müzik sistemi isteyen oluyor.