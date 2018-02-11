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Türk vatandaşlara bir vize muafiyeti daha

11 Şubat 2018 11:55

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren uygulamaya göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülke vatandaşları vize almadan 30 gün boyunca ülkeye seyahat edebilecek.

Türk vatandaşlara bir vize muafiyeti daha

 Özbekistan'da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülke vatandaşına ülkede 30 gün boyunca vizesiz bulunma ve 39 ülke vatandaşlarına ise sadeleştirilmiş vize verme uygulaması yürürlüğe girdi.

 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından 3 Şubat'ta imzalanan "Özbekistan'da seyyahlık potansiyelinin geliştirilmesi için olumlu koşulların sağlanmasına" ilişkin kararnameye göre, bugünden itibaren İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur, Japonya ve Türkiye vatandaşları vize almadan 30 gün boyunca ülkeye seyahat edebilecek. Özbekistan'a sefer düzenleyen uçakların kabin görevlileri de söz konusu vize muafiyetinden istifade edebilecek.
 
Kararnameyle ayrıca 39 ülke vatandaşı Özbekistan vizesini sadeleştirilmiş şekilde 2 iş günü içerisinde alabilecek, bu uygulamadan Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Vatikan, Macaristan, Yunanistan, Danimarka, Hindistan, İrlanda Cumhuriyeti, İzlanda, Kuveyt, Kanada, Litvanya, Çin ve ona bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Monaco, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Portekiz, Romanya, San Marino, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, ABD, Finlandiya, Hırvatistan, Karadağ, İsveç ve Estonya vatandaşları yararlanabilecek.
 
Kararnameyle Özbekistan'ı vizesiz ziyaret edebilecek ülke sayısı 16'ye, vize kolaylığı sağlanan ülke sayısı da 51'e yükseldi. Özbekistan, daha önce Kırgızistan, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarına vize uygulamazken, Avusturya, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsviçre, Çekya, Letonya, Polonya ve Tayland vatandaşları için kolaylaştırılmış vize uygulaması yürütüyordu.
 
Ülkedeki vize işlemleri yabancı uyruklu vatandaşların başvurduğu günden itibaren 10 iş günü içerisinde tamamlanabiliyor. 
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