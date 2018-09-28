Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

İşte birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip vizesiz ülkeler...

Türk vatandaşlarına vizesiz ülkeler listesi

1 / 99 Umman Umman, yeni bir kararla turistlere uygulanan kısa süreli vize formatında değişikliğe gitti. Hükümet turizmi desteklemek adına 10 günlük kısa süreli turist vizesinin ücretini 5 Umman Riyali olarak değiştirerek vize ücretini düşürdü. Değişiklik yapılmadan önce 20 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alınabiliyordu. Değişikliklerle turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı. Şu an Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor. Geri dönüş bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızdan eksik etmeyin. Kapıda vize uygulamasının yanı sıra Online vize uygulaması da bulunuyor. Dilerseniz Umman E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusuyla da vizenizi alabilirsiniz. Vize seçenekleri 30 günlük 20 Umman Riyali, 1 yıllık çok girişli vize 50 Umman Riyali.

2 / 99 Andorra 90 gün vizesiz

3 / 99 Antigua ve Barbuda 180 gün vizesiz.

4 / 99 Arjantin 90 gün vizesiz.

5 / 99 Arnavutluk 90 gün vizesiz

6 / 99 Azerbeycan Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor. Azerbeycan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 20 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

7 / 99 Bahamalar 90 gün vizesiz

8 / 99 Bahreyn Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzatılabiliyorsunuz. İsterseniz Bahreyn E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak 3 ay geçerli, her girişte 2 hafta kalış süreli, çok girişli vizeye de başvurabilirsiniz.

9 / 99 Barbados 90 gün vizesiz

10 / 99 Belarus 30 gün vizesiz

11 / 99 Belize 90 gün vizesiz

12 / 99 Bolivya 90 gün vizesiz

13 / 99 Bosna-Hersek 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

14 / 99 Botsvana 90 gün vizesiz

15 / 99 Brezilya 90 gün vizesiz

16 / 99 Britanya Virjin Adaları 30 gün vizesiz

17 / 99 Brunei 30 gün vizesiz

18 / 99 Cook Adaları 180 gün vizesiz

19 / 99 Doğu Timor Kapıda vize uygulaması var. 30 gün vizesiz. Doğu Timor, havalimanı ve deniz yoluyla gelinen ziyaretlerde ücretsiz olarak 30 gün geçerli, tek girişli vize veriyor. Kara sınır kapılarında ise 30 ABD Doları karşılığında 90 gün süreli tek veya çoklu girişe sahip vize alabiliyorsunuz.

20 / 99 Dominika 21 gün vizesiz.

21 / 99 Dominik Cumhuriyeti 30 gün vizesiz

22 / 99 Ekvador 90 gün vizesiz

23 / 99 El Salvador 90 gün vizesiz

24 / 99 Endonezya 30 gün vizesiz

25 / 99 Fas 90 gün vizesiz

26 / 99 Fiji 120 gün vizesiz

27 / 99 Fildişi Sahili Online vize uygulaması var. Fildişi Sahili E-vize sitesi üzerinden E-vize 3 aylık 73 euro, 1 yıllık 134 euro. Başvuru yapıldıktan sonra 48 saat içerisinde ülkeye giriş izni veren belgeniz size mail olarak gönderiliyor.

28 / 99 Filipinler 30 gün vizesiz

29 / 99 Filistin 30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.

30 / 99 Guatemala 90 gün vizesiz

31 / 99 Güney Afrika 30 gün vizesiz

32 / 99 Güney Kore 90 gün vizesiz

33 / 99 Gürcistan 1 yıl vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz

34 / 99 Haiti Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz. Ülkeye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma olanağı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesiyle ülkeye giriliyor.

35 / 99 Honduras 90 gün vizesiz

36 / 99 Hong Kong 90 gün vizesiz

37 / 99 Irak Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz. Umuma mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye’den havayoluyla direk Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Süleymaniye’ye gidişlerinde havalimanında 10 gün kalışlı Irak vizesini ücretsiz olarak alabiliyor. Karayolu ile Irak’a seyahat etmek isteyenlerin Irak’ın dış temsilciklerinden vize almaları gerekiyor.

38 / 99 İran 90 gün vizesiz

39 / 99 Jamaika 90 gün vizesiz

40 / 99 Karadağ 90 gün vizesiz.

41 / 99 Katar Kapıda vize uygulaması var. 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Havalimanında vize ücretsiz olarak alınıyor.

42 / 99 Kazakistan 30 gün vizesiz.

43 / 99 Kenya Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Kenya sınır kapılarında parmak izi ve retina taraması yaparak 50 ABD Doları karşılığında tek girişlik vize veriyor. Kenya E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak elektronik ortamdan da vizenizi alabilirsiniz. Ayrıca East Africa Visa grup vizesi alarak Kenya, Uganda ve Ruanda ülkelerini tek seferde gezebilirsiniz. Bu ülkelerin havalimanlarında veya kara sınır kapılarında pasaportunuz, aşı kartınız ve 100 ABD Doları ile çok girişli vizenizi alabilirsiniz.

44 / 99 Kırgızistan 30 gün vizesiz

45 / 99 KKTC (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ) 30 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz. Pasaportunuzda Kıbrıs'a giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.

46 / 99 Kolombiya 90 gün vizesiz

47 / 99 Kosova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

48 / 99 Kosta Rika 30 gün vizesiz

49 / 99 Lübnan 90 gün vizesiz. Pasaportunuzda İsrail'e ait giriş-çıkış damgası varsa Lübnan'a giremiyorsunuz.

50 / 99 Makau 30 gün vizesiz

51 / 99 Makedonya 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

52 / 99 Maldivler 30 gün vizesiz

53 / 99 Malezya 90 gün vizesiz

54 / 99 Mauritius 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

55 / 99 Meksika Online vize uygulaması var. Meksika E-vize sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. 180 gün vizesiz. En az 1 yıl geçerliliği olan Schengen vizesi veya ABD vizesi olan Türk vatandaşları da ekstra bir vizeye ihtiyaç olmadan Meksika'ya giriş yapabiliyor.

56 / 99 Moğolistan 30 gün vizesiz

57 / 99 Moldova 90 gün vizesiz

58 / 99 Nikaragua 90 gün vizesiz

59 / 99 Niue 30 gün vizesiz

60 / 99 Palau 30 gün vizesiz

61 / 99 Panama

62 / 99 Paraguay

63 / 99 Peru

64 / 99 Sao Tome ve Principe

65 / 99 Saint Christopher (Saint Kitts) ve Nevis

66 / 99 Santa Lucia

67 / 99 San Marino İtalya içerisinde minik bir şehir devleti olan San Marino, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.

68 / 99 Saint Vincent ve Grenadinler

69 / 99 Seyşeller

70 / 99 Sırbistan

71 / 99 Singapur

72 / 99 Sri Lanka

73 / 99 Solomon Adaları

74 / 99 Suriye

75 / 99 Svaziland

76 / 99 Şili

77 / 99 Tacikistan

78 / 99 Tayland

79 / 99 Trinidad ve Tobago

80 / 99 Tunus

81 / 99 Turks ve Caicos Adaları

82 / 99 Tuvalu

83 / 99 Ukrayna

84 / 99 Uruguay

85 / 99 Ürdün

86 / 99 Vanuatu

87 / 99 Vatikan 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

88 / 99 Venezuela

89 / 99 Zambiya Kapıda vize uygulaması var.

90 / 99 Zimbabve Kapıda vize uygulaması var.

91 / 99 Ermenistan Kapıda vize uygulaması var.

92 / 99 Kamboçya Kapıda vize uygulaması var.

93 / 99 Komorlar Kapıda vize uygulaması var.

94 / 99 Kuveyt Kapıda vize uygulaması var.

95 / 99 Madagaskar Kapıda vize uygulaması var.

96 / 99 Nepal Kapıda vize uygulaması var.

97 / 99 Tanzanya Kapıda vize uygulaması var.

98 / 99 Tayvan Kapıda vize uygulaması var.