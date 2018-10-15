FİNANS

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

Dünyada birçok ülkede vize uygulaması varken 84 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 17 ülke de sınır kapısından Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor.

İşte birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip vizesiz ülkeler...

Türk vatandaşlarına vizesiz ülkeler listesi

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Umman

Umman
Umman, yeni bir kararla turistlere uygulanan kısa süreli vize formatında değişikliğe gitti. Hükümet turizmi desteklemek adına 10 günlük kısa süreli turist vizesinin ücretini 5 Umman Riyali olarak değiştirerek vize ücretini düşürdü. Değişiklik yapılmadan önce 20 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alınabiliyordu. Değişikliklerle turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı. Şu an Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor. Geri dönüş bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızdan eksik etmeyin. Kapıda vize uygulamasının yanı sıra Online vize uygulaması da bulunuyor. Dilerseniz Umman E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusuyla da vizenizi alabilirsiniz. Vize seçenekleri 30 günlük 20 Umman Riyali, 1 yıllık çok girişli vize 50 Umman Riyali.
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Andorra

Andorra
90 gün vizesiz
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Antigua ve Barbuda

Antigua ve Barbuda
180 gün vizesiz.
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Arjantin

Arjantin
90 gün vizesiz.
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Arnavutluk

Arnavutluk
90 gün vizesiz
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Azerbeycan

Azerbeycan
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor. Azerbeycan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 20 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.
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Bahamalar

Bahamalar
90 gün vizesiz
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Bahreyn

Bahreyn
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzatılabiliyorsunuz. İsterseniz Bahreyn E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak 3 ay geçerli, her girişte 2 hafta kalış süreli, çok girişli vizeye de başvurabilirsiniz.
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Barbados

Barbados
90 gün vizesiz
10 / 99

Belarus

Belarus
30 gün vizesiz
11 / 99

Belize

Belize
90 gün vizesiz
12 / 99

Bolivya

Bolivya
90 gün vizesiz
13 / 99

Bosna-Hersek

Bosna-Hersek
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
14 / 99

Botsvana

Botsvana
90 gün vizesiz
15 / 99

Brezilya

Brezilya
90 gün vizesiz
16 / 99

Britanya Virjin Adaları

Britanya Virjin Adaları
30 gün vizesiz
17 / 99

Brunei

Brunei
30 gün vizesiz
18 / 99

Cook Adaları

Cook Adaları
180 gün vizesiz
19 / 99

Doğu Timor

Doğu Timor
Kapıda vize uygulaması var. 30 gün vizesiz. Doğu Timor, havalimanı ve deniz yoluyla gelinen ziyaretlerde ücretsiz olarak 30 gün geçerli, tek girişli vize veriyor. Kara sınır kapılarında ise 30 ABD Doları karşılığında 90 gün süreli tek veya çoklu girişe sahip vize alabiliyorsunuz.
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Dominika

Dominika
21 gün vizesiz.
21 / 99

Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti
30 gün vizesiz
22 / 99

Ekvador

Ekvador
90 gün vizesiz
23 / 99

El Salvador

El Salvador
90 gün vizesiz
24 / 99

Endonezya

Endonezya
30 gün vizesiz
25 / 99

Fas

Fas
90 gün vizesiz
26 / 99

Fiji

Fiji
120 gün vizesiz
27 / 99

Fildişi Sahili

Fildişi Sahili
Online vize uygulaması var. Fildişi Sahili E-vize sitesi üzerinden E-vize 3 aylık 73 euro, 1 yıllık 134 euro. Başvuru yapıldıktan sonra 48 saat içerisinde ülkeye giriş izni veren belgeniz size mail olarak gönderiliyor.
28 / 99

Filipinler

Filipinler
30 gün vizesiz
29 / 99

Filistin

Filistin
30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.
30 / 99

Guatemala

Guatemala
90 gün vizesiz
31 / 99

Güney Afrika

Güney Afrika
30 gün vizesiz
32 / 99

Güney Kore

Güney Kore
90 gün vizesiz
33 / 99

Gürcistan

Gürcistan
1 yıl vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz
34 / 99

Haiti

Haiti
Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz. Ülkeye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma olanağı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesiyle ülkeye giriliyor.
35 / 99

Honduras

Honduras
90 gün vizesiz
36 / 99

Hong Kong

Hong Kong
90 gün vizesiz
37 / 99

Irak

Irak
Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz. Umuma mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye’den havayoluyla direk Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Süleymaniye’ye gidişlerinde havalimanında 10 gün kalışlı Irak vizesini ücretsiz olarak alabiliyor. Karayolu ile Irak’a seyahat etmek isteyenlerin Irak’ın dış temsilciklerinden vize almaları gerekiyor.
38 / 99

İran

İran
90 gün vizesiz
39 / 99

Jamaika

Jamaika
90 gün vizesiz
40 / 99

Karadağ

Karadağ
90 gün vizesiz.
41 / 99

Katar

Katar
Kapıda vize uygulaması var. 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Havalimanında vize ücretsiz olarak alınıyor.
42 / 99

Kazakistan

Kazakistan
30 gün vizesiz.
43 / 99

Kenya

Kenya
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Kenya sınır kapılarında parmak izi ve retina taraması yaparak 50 ABD Doları karşılığında tek girişlik vize veriyor. Kenya E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak elektronik ortamdan da vizenizi alabilirsiniz. Ayrıca East Africa Visa grup vizesi alarak Kenya, Uganda ve Ruanda ülkelerini tek seferde gezebilirsiniz. Bu ülkelerin havalimanlarında veya kara sınır kapılarında pasaportunuz, aşı kartınız ve 100 ABD Doları ile çok girişli vizenizi alabilirsiniz.
44 / 99

Kırgızistan

Kırgızistan
30 gün vizesiz
45 / 99

KKTC (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ)

KKTC (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ)
30 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz. Pasaportunuzda Kıbrıs'a giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.
46 / 99

Kolombiya

Kolombiya
90 gün vizesiz
47 / 99

Kosova

Kosova
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
48 / 99

Kosta Rika

Kosta Rika
30 gün vizesiz
49 / 99

Lübnan

Lübnan
90 gün vizesiz. Pasaportunuzda İsrail'e ait giriş-çıkış damgası varsa Lübnan'a giremiyorsunuz.
50 / 99

Makau

Makau
30 gün vizesiz
51 / 99

Makedonya

Makedonya
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
52 / 99

Maldivler

Maldivler
30 gün vizesiz
53 / 99

Malezya

Malezya
90 gün vizesiz
54 / 99

Mauritius

Mauritius
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
55 / 99

Meksika

Meksika
Online vize uygulaması var. Meksika E-vize sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. 180 gün vizesiz. En az 1 yıl geçerliliği olan Schengen vizesi veya ABD vizesi olan Türk vatandaşları da ekstra bir vizeye ihtiyaç olmadan Meksika'ya giriş yapabiliyor.
56 / 99

Moğolistan

Moğolistan
30 gün vizesiz
57 / 99

Moldova

Moldova
90 gün vizesiz
58 / 99

Nikaragua

Nikaragua
90 gün vizesiz
59 / 99

Niue

Niue
30 gün vizesiz
60 / 99

Palau

Palau
30 gün vizesiz
61 / 99

Panama

Panama
62 / 99

Paraguay

Paraguay
63 / 99

Peru

Peru
64 / 99

Sao Tome ve Principe

Sao Tome ve Principe
65 / 99

Saint Christopher (Saint Kitts) ve Nevis

Saint Christopher (Saint Kitts) ve Nevis
66 / 99

Santa Lucia

Santa Lucia
67 / 99

San Marino

San Marino
İtalya içerisinde minik bir şehir devleti olan San Marino, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.
68 / 99

Saint Vincent ve Grenadinler

Saint Vincent ve Grenadinler
69 / 99

Seyşeller

Seyşeller
70 / 99

Sırbistan

Sırbistan
71 / 99

Singapur

Singapur
72 / 99

Sri Lanka

Sri Lanka
73 / 99

Solomon Adaları

Solomon Adaları
74 / 99

Suriye

Suriye
75 / 99

Svaziland

Svaziland
76 / 99

Şili

Şili
77 / 99

Tacikistan

Tacikistan
78 / 99

Tayland

Tayland
79 / 99

Trinidad ve Tobago

Trinidad ve Tobago
80 / 99

Tunus

Tunus
81 / 99

Turks ve Caicos Adaları

Turks ve Caicos Adaları
82 / 99

Tuvalu

Tuvalu
83 / 99

Ukrayna

Ukrayna
84 / 99

Uruguay

Uruguay
85 / 99

Ürdün

Ürdün
86 / 99

Vanuatu

Vanuatu
87 / 99

Vatikan

Vatikan
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
88 / 99

Venezuela

Venezuela
89 / 99

Zambiya

Zambiya
Kapıda vize uygulaması var.
90 / 99

Zimbabve

Zimbabve
Kapıda vize uygulaması var.
91 / 99

Ermenistan

Ermenistan
Kapıda vize uygulaması var.
92 / 99

Kamboçya

Kamboçya
Kapıda vize uygulaması var.
93 / 99

Komorlar

Komorlar
Kapıda vize uygulaması var.
94 / 99

Kuveyt

Kuveyt
Kapıda vize uygulaması var.
95 / 99

Madagaskar

Madagaskar
Kapıda vize uygulaması var.
96 / 99

Nepal

Nepal
Kapıda vize uygulaması var.
97 / 99

Tanzanya

Tanzanya
Kapıda vize uygulaması var.
98 / 99

Tayvan

Tayvan
Kapıda vize uygulaması var.
99 / 99

Togo

Togo
Kapıda vize uygulaması var.
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