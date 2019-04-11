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Türk ve Amerikan iş dünyası bir araya geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan Türk Konseyi tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı, 14-16 Nisan'da Washington'da gerçekleştirilecek.

Türk ve Amerikan iş dünyası bir araya geliyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı, 14-16 Nisan'da Washington'da yapılacak.

TAİK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ana teması "İşe Dönüş" olarak belirlenen konferansta, son günlerin sıcak gündem konusu olan Patriot füzelerini üreten Raytheon şirketinden Apple ve General Electric'e birçok şirketin üst yöneticisi (CEO) ve Türkiye ile ABD yönetiminin en üst düzey temsilcileri bir araya gelecek.

Her yıl Washington’ın gündemini 3 gün boyunca Türkiye’ye çeviren TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı’na, bu yıl Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın katılımı bekleniyor.

ABD tarafından ise Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford ve Enerji Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'nin konferansta yer alması öngörülüyor.

Türkiye-ABD ilişkilerine ışık tutacak konferansa, Başkan Donald Trump’ın Kıdemli Başdanışmanı Jared Kushner’ın da katılması bekleniyor.
75 milyar dolarlık ticaret için "yol haritası"

TAİK-ATC Ortak Konferansı'nda amaç, 2 ülke lideri tarafından açıklanan 75 milyar dolarlık ticaret hedefinin hayata geçirilmesi için bir yol haritası çıkarmak olarak belirlendi.

15 Nisan Pazartesi günü politik oturum, savunma sanayi ve iş birliği olanaklarının konuşulacağı savunma paneli, ticaret, inşaat ve altyapı, siber güvenlik, çevre, enerji, Ar-Ge ve İnovasyon panelleri yer alacak. 16 Nisan Salı günü ise ekonomik oturum, askeri stratejiler, planlama ve politikalarının tartışılacağı savunma paneli ve 5G teknolojisinin ele alınacağı 5G paneli gerçekleştirilecek.

'ŞİMDİ İŞ KONUŞMA ZAMANI'

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 37. Ortak Yıllık Konferans’ta, siyasetten ziyade iş konuşmayı hedeflediklerini belirterek, "2 yıldır çok sık politika konuşmak zorunda kaldık. Şimdi iş konuşma zamanı. Siyasi, politik açıdan problemler olsa da ticaretin hiç etkilenmediği ülkeler var. ABD ile de siyaset ve ticaret konularının uzak tutulmasını istiyoruz. 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi iki ülke başkanları tarafından konuldu. Biz, bu hedefin nasıl gerçekleşeceği konusunda bir çalışma başlattık. Yol haritasını iki başkana sunacağız." ifadelerini kullandı.

Konferansın, son dönemde iki dost ülke arasında yaşanan sıkıntıların geride kalması ve ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin başlaması adına önemli bir misyon üstlendiğini aktaran Yalçındağ, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar hep savunma sanayi ağırlıklı gerçekleştirilen konferans, bu yıl ilk defa bankacılık, finans, enerji, teknoloji ve diğer sektörlerin de katılımıyla gerçek bir iş platformu haline geldi. Türkiye’den Sayın Berat Albayrak ve iki tarafın ticaret bakanlarının katılımı konferansın odak noktasını oluşturuyor.

Konferansımız, geleneksel olarak savunma sanayisini de kapsıyor. Bu önemli organizasyona General Dunford ve Sayın Hulusi Akar da katılıyor. Dolayısıyla savunma alanında S400, F35 ve diğer güvenlik konuları da tartışılacak. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un konferansa katılımı da Beyaz Saray tarafından konunun ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Esas büyük sürpriz olarak, Jared Kushner’in katılımını bekliyoruz. Bu da konferansa farklı bir ağırlık kazandıracak." KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu TAİK-ATC ortaklık

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