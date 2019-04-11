Türk ve Amerikan iş dünyası bir araya geliyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı, 14-16 Nisan'da Washington'da yapılacak.

TAİK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ana teması "İşe Dönüş" olarak belirlenen konferansta, son günlerin sıcak gündem konusu olan Patriot füzelerini üreten Raytheon şirketinden Apple ve General Electric'e birçok şirketin üst yöneticisi (CEO) ve Türkiye ile ABD yönetiminin en üst düzey temsilcileri bir araya gelecek.

Her yıl Washington’ın gündemini 3 gün boyunca Türkiye’ye çeviren TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı’na, bu yıl Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın katılımı bekleniyor.

ABD tarafından ise Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford ve Enerji Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'nin konferansta yer alması öngörülüyor.