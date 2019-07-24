TürkAkım'da ilk gaz aktarımı için kritik eşik aşıldı

Türkiye'nin enerji güvenliğine ve enerji merkezi olma hedefine büyük katkısı olacak TürkAkım'ın Türkiye'deki alım terminalinde çalışmaların bu kritik eşiği geçişiyle birlikte, projenin hedeflenen operasyon tarihi Aralık 2019'da faaliyete geçmesi için önemli bir dönüm noktasına ulaşılmış oldu. Türkiye'ye yılda 31,5 milyar metreküp doğal gaz iletecek olan iki paralel hattan oluşan ve teknik açıdan dünyanın en gelişmiş doğal gaz projeleri arasında yer alan TürkAkım'ın inşaatının son adımı alım terminalinin tamamlanmasıyla birlikte projenin hayata geçecek olması Türkiye'nin enerji alanındaki konumu açısından stratejik bir adım olacak. Proje kapsamında doğal gaz Rusya'nın Anapa kentinden Kıyıköy'e deniz altından ilerleyen iki paralel hatla taşınacak. Birinci hattan gelecek 15,75 milyar metreküplük doğal gaz, BOTAŞ tarafından hayata geçirilen kara hattıyla Lüleburgaz yakınında doğal gaz dağıtım hattına bağlanarak Türkiye'nin kullanımına sunulacak. Proje kapsamındaki ikinci hat üzerinden gönderilecek aynı miktardaki doğal gaz ise Kıyıköy'den Avrupa'ya ulaşacak. İkinci hattın yapımını ise BOTAŞ ve Gazprom'un ortak girişimi TürkAkım Gaz Taşıma AŞ yürütüyor. İkinci hattın Avrupa'ya ulaşacak rotasında son dönemde Bulgaristan seçeneği güç kazanmış görünüyor.

'TÜRKAKIM TÜRKİYE-RUSYA İŞ BİRLİĞİNİ PEKİŞTİRECEK' AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TürkAkım proje şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Oleg Aksyutin, "Kıyıköy alım terminalindeki tüm inşaat çalışmalarının yüzde 90'ını tamamlamış bulunuyoruz. Rusya'daki kara tesisleri yüzde 99 tamamlanmış bulunuyor. Karadeniz'in iki kıyısını birleştiren deniz hatlarının ikisi de tümüyle bitti. Projenin deniz kesimi rekor sürede tamamlandı." diye konuştu. Bu aşamanın, teknik açıdan bu kadar zorlu bir proje için çok çarpıcı bir başarı olduğuna işaret eden Aksyutin, "Türkiye kara kesimindeki inşaat süreci, hem öngörülen proje takvimine hem de son derece sıkı güvenlik, toplumsal ve çevresel standartlara uygun şekilde ilerledi. TürkAkım boru hattının aralık ayının sonuna dek doğal gaz aktarmaya hazır hale geleceğine güvenimiz tam. TürkAkım böylece hem nesiller boyu Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlayacak hem de Türkiye-Rusya iş birliğini pekiştirecek." dedi. TERMİNAL İNŞAATI VE TEST İŞLEMLERİ BİTTİĞİNDE PROJE TAMAMLANACAK TürkAkım İletişim Müdür Yardımcısı ve Proje Sözcüsü Aslı Esen, projenin deniz kesimi kapsamında iki hat için toplamda deniz altında yaklaşık bin 860 kilometre boru döşendiğini anımsatarak, "Rusya ve Türkiye kara kesimlerinin inşaatında da sona yaklaşıldı. TürkAkım proje şirketi olarak bizler alım terminalini ve deniz kesimiyle olan yaklaşık 3,5 kilometrelik bağlantı hattını yapıyoruz. Projenin Rusya, Karadeniz ve Türkiye kesimleri artık tümüyle bütünleşmiş durumda. Kıyıköy'deki alım terminalinin yapımı ve test süreci de bitince proje tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.