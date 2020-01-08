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  4. TürkAkım Projesi Açılış Töreni

TürkAkım Projesi Açılış Töreni

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirdik" - "TürkAkım, ülkemizi doğal gazın ilk alıcısı konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracak" - "Yeni bir tedarik hattını daha devreye alarak sistem esnekliğimizi de genişletmiş olacağız" - Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: - "TürkAkım, enerji alanındaki iş birliğimizi artırmakla kalmayacak ve iş birliğimizi kuvvetlendirecek"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım'ın uluslararası enerji piyasalarına sürdürülebilirlik kazandıran stratejik bir proje olduğunu belirterek, "TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirdik. TürkAkım, ülkemizi doğal gazın ilk alıcısı konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracak." dedi.

Dönmez, TürkAkım Projesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin yeni sembolü olan projenin deniz bölümünün geçen yıl tamamlandığını ifade etti.

İki ülkenin her türlü engellemeye rağmen karşılıklı güven, güçlü irade ve kararlılıkla 2014'ten bugüne ilerlediğini dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

"TürkAkım'da nihayete ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. TürkAkım, bölgemizin istikrarına katkı sunan ve uluslararası enerji piyasalarına sürdürülebilirlik kazandıran stratejik bir proje, Karadeniz'in derinliklerine atılmış tarihi bir imza. Proje, ülkemizin ve Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak biz vizyon projesi."

Dönmez, projeyle yıllık yaklaşık 31,5 milyar metreküp doğal gazın taşınacağına dikkati çekerek, bunun 15,75 milyar metreküpünün Türkiye'de kalacağını, kalan kısmının ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya gideceğini söyledi.

- "Kara inşaatında malzemelerin yüzde 98'i yurt içinden"

TürkAkım-1 hattı üzerinden gelecek gazın Türkiye'ye, TürkAkım-2 üzerinden gidecek gazın ise Bulgaristan sınırından Avrupa'ya aktarılacağına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Alım terminalleri, kıyı geçişi, 930 kilometrelik deniz kısmı, 70 kilometrelik birinci kara bölümü ve 140 kilometrelik ikinci kara bölümünün inşaat çalışmaları planlanan takvimden daha önce tamamlanarak gaz akışına hazır hale getirildi. Projenin yapımı sırasında yerli ve milli üretimin teşviki amacıyla kara inşaatında kullanılan malzemelerin yüzde 98'i yurt içi üreticilerden temin edildi. TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirdik. TürkAkım, ülkemizi doğal gazın ilk alıcısı konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracak. Böylece siyasi çalkantılar ve istikrarsızlıktan asgari derecede etkilenen enerji sektörüne doğru önemli bir yol katetmiş olacağız. Yeni bir tedarik hattını daha devreye alarak sistem esnekliğimizi de genişletmiş olacağız."

Dönmez, yaklaşık 1,5 ay önce Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) da devreye alındığını anımsatarak, TürkAkım'ın faaliyete başlamasıyla enerjide merkez ülke olma hedefine bir adım daha yaklaşıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin doğal gaz şebekesinin günlük kapasitesinin 318 milyon metreküpe ulaştığını vurgulayan Dönmez, "Depolama tesislerimizin kapasite artışları, TANAP ve TürkAkım'ın tam kapasite çalışmasıyla bu rakam 2021 yılında inşallah günlük 450 milyon metreküpü aşacak." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye-Rusya enerji ortaklığının diğer önemli projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni de söz verdikleri şekilde devreye alacaklarını belirterek, "Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji hikayesinin köşe taşı olan Akkuyu, Cumhuriyetimizin 100. yılında faaliyete geçerek gurur abidelerimizden biri olacak." ifadesini kullandı.

- "TürkAkım, dünya tarihinin en büyük projelerinden biri"

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra uluslararası piyasaların gelişimi için de çok önemli olduğunu aktardı.

TürkAkım'ın dünya tarihinin en büyük projelerinden olduğunu dile getiren Novak, "Yoğun ve başarılı bir çalışma sayesinde, Rus ve Türk taraflarının, özellikle Gazprom ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yürüttükleri çalışmalarla en kısa sürede bu projeyi hayata geçirdik ve proje zamanından önce devreye giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, TürkAkım'ın Karadeniz'den bağlanan direkt bir hatla Türkiye'ye doğal gazı ulaştıracağına dikkati çekerek, "Proje, sadece Türkiye'nin enerji piyasasının değil Güney ve Güneydoğu Avrupa piyasalarının da güvenliğini sağlayacak. TürkAkım, enerji alanındaki iş birliğimizi artırmakla kalmayacak ve iş birliğimizi kuvvetlendirecek. Ülkelerimizi daha da yakınlaştıracak, dost kılacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım,

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