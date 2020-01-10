TürkAkım'la güçlenen Türk-Rus enerji iş birliği Doğu Akdeniz'e taşınabilir

Projeyle Türkiye ve Rusya arasında enerji sektörüne yönelik iş birliğinde yeni bir etaba geçilirken, Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak, AA'ya yaptığı açıklamada, "Ticari açıdan tüm tarafların yararına projeler olursa, Rus şirketleri Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliğine yönelik kararlar alabilir." ifadesini kullanmıştı.

Toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı, Türkiye'ye doğrudan gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.

Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 8 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen törenle faaliyete alındı.

EMRE GÜRKAN ABAY - Türkiye ve Rusya arasındaki enerji iş birliğinin sembolü TürkAkım'ın devreye girmesini değerlendiren Rus uzmanlar, stratejik öneme sahip projenin gerçekleşmesinin ardından iki ülke arasındaki iş birliğinin Doğu Akdeniz'e de taşınabileceği yorumunda bulunuyor.

- Doğu Akdeniz'de potansiyel iş birliği

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivach, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TürkAkım'ın son derece önemli bir proje olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın, projeyle Ukrayna üzerinden oluşabilecek transit risklerini bertaraf ettiğini belirten Grivach, "TürkAkım, Türkiye ile Balkan ülkelerinin enerji yeterliliği ve ekonomik kalkınması için de önem arz ediyor. Balkanların ilave gaz alt yapısına ihtiyacı var ve TürkAkım onlara bu fırsatı tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'yla TürkAkım'ı etkileyemeyeceğini savunan Grivach, "TürkAkım'ın deniz kısmı tamamlanalı bir yıldan fazla oldu, ancak ABD karadaki çalışmaları yavaşlatmak için Bulgaristan'a baskı yapmayı deneyebilir." dedi.

Grivach, Rusya ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de iş birliği yapabilme potansiyeli taşıdığına dikkati çekerek, "Rusya ve Türkiye, Doğu Akdeniz'de de ortak çıkarlar bulabilir. İki ülkenin hükümetleri ortak çıkarlarını ön plana çıkartacak yolları ve zor durumlarda doğru çözümleri bulmak konusunda kendilerini kanıtladılar." diye konuştu.