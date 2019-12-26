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  4. Turkcell 25’inci yılında 144 ödül aldı

Turkcell 25’inci yılında 144 ödül aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 11:20 | Son Güncelleme

25’inci yılını geride bırakmaya hazırlanan Turkcell, 2019 yılında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen birbirinden prestijli ödül törenlerinde 144 ödül aldı.25’inci yılında pazarlamadan yapay zekaya, eğitimden sanata, müzikten spora, hayatın her alanına dokunan ve teknoloji gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Turkcell, 2019 yılı içerisinde yurtiçi ve yurtdışında toplam 144 ödül aldı.

Turkcell 25’inci yılında 144 ödül aldı

25’inci yılını geride bırakmaya hazırlanan Turkcell, 2019 yılında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen birbirinden prestijli ödül törenlerinde 144 ödül aldı.
25’inci yılında pazarlamadan yapay zekaya, eğitimden sanata, müzikten spora, hayatın her alanına dokunan ve teknoloji gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Turkcell, 2019 yılı içerisinde yurtiçi ve yurtdışında toplam 144 ödül aldı. Bu ödüllerden 76 tanesi yenilikçi pazarlama uygulamaları, 25 tanesi müşteri memnuniyeti, 24 tanesi teknoloji ve kalan 19 ödülde de yapay zeka, veri analitiği gibi farklı konularda elde edilen başarılar için verildi.
Turkcell sektörün çatı kuruluşu olan GSMA tarafından da ödüllendirilerek Türkiye’nin adının yurtdışında bir kez daha başarı ile anılmasını sağladı. GSMA’nın prestijli Global Mobil Ödülleri’nin ‘Kadın İçin Teknoloji’ kategorisinde, şirketin teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ Sektör Liderliği Ödülü’ne layık görüldü. Yine GSMA (Dünya Mobil Operatörler Birliği), nesnelerin interneti alanında yapılan güvenlik çalışmalarından dolayı Turkcell’e ’öncülük ödülü’ verdi. Turkcell bu gelişmelerle 2019 yılında GSMA’de ödül alan tek Türk şirketi oldu.
Gençlerin kalbi Turkcell’i seçti
Şirket 2019 yılında gerek sektörel gerekse teknoloji ve pazarlama alanında aldığı ödüllerin yanı sıra kullanıcılar tarafından da tercih edilen marka olmaya devam etti. Hacettepe Üniversitesi öğrencileri Turkcell’i ‘En İyi Telekomünikasyon Şirketi’ kategorisinde büyük ödüle layık görürken, Marketing Türkiye ‘Gençlerin Seçtiği COOL Markalar’ endeksi araştırmasına göre GSM Operatörleri kategorisinde Turkcell yine gençlerin oylarıyla ‘Yılın COOL Markası’ seçildi. Mediacat tarafından düzenlenen, yılın en sevilen markalarının belirlendiği Lovemarks ödül töreninde ise GSM operatörü kategorisinin en sevilen markası Turkcell oldu.
Yapay Zeka, müşteri odaklı yaklaşımla birleşti
Dijital operatör Turkcell 2019’da İngiltere ve Amerika’dan da ödüllerle döndü. Londra’da düzenlenen The Loyalty Magazine Awards’ta Gamification (Oyunlaştırma) kategorisinde Turkcell, Sürpriz Nokta ile büyük ödülün sahibi olurken, GNÇ Çatlat uygulamasıyla da Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi şampiyonluğunu elde etti. Yine Londra’da düzenlenen Global Glotel Telecoms Ödülleri’nde Turkcell, Sabit Şebeke Gelişimi kategorisinde “Müşteri Odaklı Arıza Önceliklendirme” projesi ile ödüle layık görüldü. Glotel Ödülleri, telekom endüstrisini dönüştüren ve geliştiren şirketlere veriliyor. Ayrıca, Los Angeles’ta düzenlenen Media Excellence Awards’ta ise Analitik/Data kategorisinde Customer Touch Point Platform (Temas Analitiği Platformu) ile ödüle layık görüldü.

Turkcell 25’inci yılında 144 ödül aldı

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