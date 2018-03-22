Turkcell 3 yıllık hedeflerini belirledi

Turkcell 2020'ye kadarki üç yıllık dönem hedeflerini Küçükyalı’da şirket Genel Merkezi’nde düzenlediği toplantı ile basına duyurdu.

Düzenlenen basın toplantısında 2018 yılı için hedefledikleri gelirde pazar liderliğine bir yıl önce ulaştıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “2020 yılında gerek operasyonel gerekse finansal anlamda artık daha güçlü bir Turkcell olacak. Önümüzdeki üç yıllık dönemde gelirlerimizi yılda ortalama yüzde 14 ile yüzde 16 arasında artırmayı hedefliyoruz. Bu dönemdeki faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefimizi ise yüzde 37-40 aralığına yükselttik. Bu hedefler sayesinde tüm dünya çapında Turkcell dünyanın ilgisini çekmeye devam eden lider dijital operatör olmaya devam edecek.” diye konuştu.

“BÜYÜMEDE REKOR KIRDIK, PAZARI DA BÜYÜTTÜK"

Kaan Terzioğlu, Turkcell’in, piyasa değerine göre en büyük 100 telekom şirketi dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre 2017 gelir büyümesinde yüzde 23 ile dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Gelir bakımından pazar büyüme rakamları değerlendirildiğinde Turkcell hariç büyümenin yüzde 12 olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Terzioğlu, Turkcell’in katkısı ile pazar büyümesinin yüzde 16’ya ulaştığını dile getirdi.

Büyümenin kaynaklarını 4.5G, dijital servisler, kurumsal çözümler ve uluslararası iştirakler olarak özetleyen Terzioğlu, önümüzdeki 3 yıl içinde İzmir, Ankara ve Çorlu’da dünya standartlarında üç veri merkezi daha açacaklarını duyurdu.

“KUR VE FAİZ RİSKİNDE GÜVENLİ BÖLGEDEYİZ"

Turkcell’in döviz kurları ve faizlerdeki dalgalanmalara karşı aldığı önlemlere de değinen Kaan Terzioğlu 2016 yılı başında 2 milyar dolar seviyelerinde seyreden açık yabancı para pozisyonunun 2017 yılı itibarıyla 144 milyon dolar seviyesine geldiğini ifade ederek, 2016 yılı sonundan bu yana bu alanda güvenli bölgede olduklarını vurguladı.

FİNTUR'DA SON AŞAMA

Kaan Terzioğlu yüzde 41,45’lik hisse oranıyla ortak oldukları Fintur Holdings’deki varlıklarıyla ilgili de açıklamalar yaptı. Terzioğlu, buradaki varlıkların “satış amaçlı elde tutulan varlıklar” olarak sınıflandırdıklarını belirtirken şirketlerle ilgili şu detayları paylaştı: “Fintur şirketlerimizden Geocell’in 153 milyon dolar, Azercell’in ise 222 milyon euro bedelle satış işlemini gerçekleştirdik. Kcell ve Moldcell ile ilgili olarak teklifler var, orada görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”





“GLOBAL TOWER YATIRIMCILAR İÇÖİN GÜVENLİ LİMAN OLACAK"

Sahibi oldukları Türkiye’nin ilk ve tek kule şirketi Global Tower ile ilgili bilgiler de paylaşan Kaan Terzioğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bildiğiniz gibi Global Tower Türkiye’nin ilk ve tek kule şirketi ve bizim çok önem verdiğimiz bir iştirakimiz. 10 bin 337 kulemiz var ve Türkiye, Ukrayna, Belarus ve KKTC olmak üzere 4 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Global Tower’ı uzun vadeli, öngörülebilir gelir akışı ve güçlü kârlılık vaat eden önemli bir varlık olarak görüyoruz. Halka arz gündemde olmaya devam ediyor. Burada da 2020’ye kadar yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 15-20 aralığında olacağını öngörüyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’nin önemli değerlerinden olan Global Tower önümüzdeki dönemde yatırımcılar için güvenli liman olacak.”





"SUPERONLINE BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP"

Terzioğlu, “Turkcell Superonline yüzde 53’lük pazar payı ve hizmet verdiği 1,2 milyon fiber müşterisi ile gerçek fiber pazarının lideri. Turkcell Superonline dün tamamlanan başarılı sukuk ihracı ile ilk kez kurumsal yatırımcılarla buluştu. Kuruluşundan bu yana Türkiye’de ilklere imza atan Turkcell Superonline, hızla artan veri trafiği sayesinde, son 3 yılda yıllık ortalama yüzde 37 ciro büyümesi ve yüzde 57 FAVÖK büyümesi gerçekleştirdi. Sergilediği güçlü finansal performans ve varlıkların kalitesi ile Superonline gelecek dönemde de yatırımcıların dikkatini çekecek büyük bir potansiyele sahip” diye konuştu.

“TURKCELL HİSSESİ 2017’DE EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERDEN BİRİ"

2010 yılından bu yana elde edilen kârın yüzde 54’ünü temettü olarak dağıttıklarını hatırlatan Kaan Terzioğlu, bu dönemde dağıtılan toplam temettünün 7 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. 29 Mart’ta gerçekleşecek Genel Kurul’da karar alınması durumunda bu yıl da 1,24 milyar TL temettü dağıtımı yapılmasının planlandığını paylaştı. 2017 yılında Turkcell hissesinin sergilediği başarılı performansa da değinen Terzioğlu, 8,79 TL seviyesinde yıla başlayan Turkcell hissesinin 2017 sonunda 15,48 TL’lik bir değere ulaştığını, bunun da yıllık yüzde 76’lık bir artışa tekabül ettiğini belirtti.

2018'DE 4 MİLYAR TL YATIRIM

Son 3 yılda yatırım, vergi ve yasal yükümlülükler ve lisans bedeli olarak Türkiye ekonomisine toplamda 32,3 milyar TL’lik destek sağlayan Turkcell, önümüzdeki dönemde de yatırımlarına hız kesmeden devam edecek. 2020 hedeflerini açıklayan Turkcell 2018 yılında 3,5-4 milyar TL aralığında yatırım yapmayı planlıyor.