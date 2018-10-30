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Turkcell, Azerinteltek'teki paylarını devrediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

Turkcell, Azerinteltek'teki paylarının Baltech Investment LLC'ye, devrine karar verdiğini duyurdu

Turkcell, Azerinteltek'teki paylarını devrediyor

Turkcell, Azerinteltek'teki paylarının Baltech Investment LLC'ye, devrine karar verdi.

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında Azerinteltek paylarının tamamının satışı hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin sermayesinin yüzde 55'ine sahip olduğu bağlı ortaklığı İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret AŞ'nin (İnteltek), sermayesinin yüzde 51'ine iştirak ettiği Azerinteltek'te sahip olduğu 51.000 AZN nominal değerdeki paylarının tamamının, Azerinteltek'in yüzde 24,5 hissedarı olan Baltech Investment LLC'ye, 19 milyon 530 bin 177 avro satış bedeli karşılığında devrine karar verilmiştir. Hisse satış sözleşmesine ilişkin görüşmeler devam etmekte olup, gelişmeler kamuya açıklanacaktır." KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Turkcell Azerinteltek KAP

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