Turkcell'den 9 ayda 1,2 milyar liralık net kar

Turkcell'in yılın 9 ayında net karı 1,2 milyar liraya, toplam gelirleri 15,7 milyar liraya ulaştı.

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, 3. çeyrekte şirketin gelirleri yüzde 26,1 artarak 5,8 milyar liraya, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) da yüzde 46,6 yükselerek 2,4 milyar liraya çıktı. Böylece şirket, tüm zamanların en yüksek üç aylık grup geliri ve FAVÖK'ünü elde etti.

Bu dönemde Turkcell'in FAVÖK marjı yüzde 41,3 olarak gerçekleşirken net kar ise 241 milyon lira oldu. Artan performansın da etkisiyle Turkcell’in iki yıllık kümülatif gelir büyümesi yüzde 59, FAVÖK artışı ise yüzde 97 düzeyinde gerçekleşti.

Yılın dokuz ayındaki performansa bakıldığında ise Turkcell Grubu'nun cirosu yüzde 20,8 büyümeyle 15,7 milyar lira, FAVÖK'ü yüzde 45,9 artışla 6,5 milyar lira, FAVÖK marjı da yüzde 41,8 oldu. Aynı dönemde şirketin net karı ise 1,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

FATURALI MÜŞTERİ SAYISI 19 MİLYONA ULAŞTI

Turkcell 3. çeyrekte 191 bin faturalı mobil müşteri kazandı. Böylece şirketin faturalı müşteri sayısı 19 milyona, toplam mobil müşteri sayısı ise 34,9 milyona ulaştı.