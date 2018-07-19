FİNANS

Turkcell'den yeni ekonomi yönetimine transfer

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

Turkcell’de başarılı işlere imza atan Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere şirketteki görevinden ayrıldı.

Turkcell'den yeni ekonomi yönetimine transfer

Turkcell’den KAP’a yapılan açıklamada; 20 Temmuz 2016 tarihinde şirkete katılan ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevini yürütmekte olan Bülent Aksu’nun, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere, görevinden 31 Temmuz 2018 tarihinde geçerli olmak üzere ayrılma kararı aldığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada; Turkcell bünyesinde başarı ile görev yapmakta olan Bülent Aksu'nun, ilk defa banka dışı bir kurumun varlığa dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilmesinin yanı sıra finansman bonosu, kira sertifikası ve Eurobond gibi ihraçlara da imza atarak, Turkcell’in yerel ve uluslararası sermaye piyasalarındaki lider konumunu pekiştirdiği vurgulandı.

"Yenilikçi çözümleri ve başarıları takdire şayan"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise Aksu’nun Turkcell’in güçlü ve sağlıklı finansal yapısını sürdürmesinde üstün emeği ve gayretiği olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı: "Sayın Bülent Aksu, Turkcell'in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağlayan uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yatırımların finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri ile şirketimizin sürekli büyümesini sağlayan güçlü finansal temeller üzerine kurulmasında önemli katkılar sunmuştur. Şirketimizin güçlü ve sağlıklı finansal yapısını sürdürmesindeki emekleri ve üstün gayreti takdire şayandır. Sayın Aksu'nun Turkcell'de gösterdiği başarının katbekat fazlasını yeni görevinde de göstereceğine inanıyor, bu görevlendirmenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Osman Yılmaz vekalet edecek

Bu arada Turkcell’de Hazine, Risk ve Tahsilat Yönetiminden Sorumlu Direktör olarak görev yapan Osman Yılmaz, 1 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla mevcut görevine ek olarak, Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekalet edecek. REUTERS

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