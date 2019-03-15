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Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2019 12:26 | Son Güncelleme

Turkcell, şirketin Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun, 15 Mart tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. yerine Murat Erkan vekaleten atandı.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrıldı

Türkiye’nin en değerli şirketlerinden Turkcell’in genel müdürü Kaan Terzioğlu (50) görevi bıraktı.

Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "1 Nisan 2015'te Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Muhterem Kaan Terzioğlu, 15 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Turkcell Yönetim Kurulu, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan'ın Turkcell Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanmasına, Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Kadri Özdal'ın vekaleten atanmasına karar vermiştir.

"Sayın Kaan Terzioğlu görevinden ayrılma kararı ile ilgili olarak, 'Turkcell'de görev yaptığım 4 yıla yakın dönem boyunca, Türkiye'nin lider mobil operatörünü dünyanın ilk dijital operatörüne dönüştürdük ve Telekom sektöründe örnek gösterilen bir firma haline geldik. Bu dönemde, ülkemize, paydaşlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmak için onlarca yıllık iş tecrübesine sahip profesyonellerimizden, iş hayatına yeni atılan Genç Yeteneklerimize kadar bir takım olarak durmadan çalıştık. Bu güçlü takımın daha yeni rekorlara ve başarılara imza atacağına inancım tamdır' dedi.

"Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akça, 'Turkcell olarak Sayın Kaan Terzioğlu'nun Genel Müdürlüğü döneminde birçok ilke ve başarılara imza attık. Kendisine bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz. Bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayan Turkcell'i bu noktaya getiren inovasyon ve başarı odaklı kurum kültürü, güçlü insan kaynağı, teknolojisi ve kurumsallığı önümüzdeki dönemde Turkcell'i ülkemizin ve dünyanın en değerli kuruluşlarından biri yapmaya devam edecektir. Son 5 yıldır, teknoloji yatırımlarımızla ve dijitalleşme alanında sektörde öncü uygulamalarımızla güçlü bir büyüme bazı oluşturduk ve iş modelimizi güçlü bilanço ve risk yönetimi uygulamalarımızla sağlam temeller üzerine kurduk. Yönetim Kurulumuz, müşteri odaklılığını esas alarak dijital operatör vizyonu ile tüm hissedar ve paydaşlarımıza değer yaratma önceliğini sürdürecektir' dedi."

KAYNAK: DHA

KAAN TERZİOĞLU KİMDİR?

1968 doğumlu Kaan Terzioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Arthur Andersen Türkiye’de Bağımsız Denetim Uzmanı ve Mali Müşavir olarak görev alan Terzioğlu, 1992 yılında Arthur Andersen ABD’de Bilişim Stratejileri ve Güvenliği Uzmanı, 1994 yılında ise Arthur Andersen Belçika’da Bilgi Yönetimi ve Dijital Strateji Hizmetleri Lideri, 1998 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Danışmanlık Hizmetleri Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 1999-2012 yılları arasında Cisco Systems Brüksel ofisinde sırasıyla, EMEA Bölgesi e-ticaret Strateji Takım Lideri, EMEA Bölgesi İleri Teknoloji Satış Direktörü, Teknoloji Pazarlama Organizasyonu Yönetici Direktör EMEA ve Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Terzioğlu, 3 Nisan 2012 tarihinde Akbank’a Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı, ayrıca Aksigorta Teknosa ve Carrefoursa Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. Terzioğlu, 2015’den beri Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

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