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Turkcell'in 25'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, "Önümüzde 5G’ye geçiş süreci var. Biz bu süreci kararlılıkla yürüterek, entegre iletişim çözümleri üreterek birçok sektörde ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Turkcell'in 25'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Turkcell'in, 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, şirketin yeni ve eski yöneticileri bir araya geldi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell kurucularından Murat Vargı'nın yanı sıra Osman Berkmen, eski genel müdürler Cüneyt Türktan, Muzaffer Akpınar ve Süreyya Ciliv gibi isimlerin katıldığı etkinlikte, şirketin kuruluşundan bu yana geçirdiği süreçler hatırlandı.

Turkcell'e 25 yıldır hizmet veren Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte konuşan Akça, şirketin bugüne gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Enflasyonla mücadelede öncü rol üstlendiklerini belirten Akça, şunları kaydetti:

"Turkcell teknolojiyi sürekli üreten bir şirket olarak birim maliyetleri düşürmüştür. Örnek olarak Türkiye’de manşet enflasyon yüzde 11,5 seviyesindeyken sektörümüzde bu oran yüzde 3,9 olmuştur. Turkcell enflasyonla sürekli mücadele vermekte olup bunda başarılı olmuştur. Son 5 yılda 26 milyar lira yatırım yaptık, Hazine'ye sağladığımız vergi ve yasal sorumluluklar karşılığı 35 milyar TL'ye ulaştı. Yurt dışından uzun vadeli finansman temin edecek çalışmalarımızla önemli bir başarıya imza atarak ülkemize 3,3 milyar dolar döviz girişi sağladık.

Ar-Ge çalışmalarımız bin mühendisimizle devam ediyor. Bu noktada önümüzde 5G’ye geçiş süreci var. Biz bu süreci kararlılıkla yürüterek, entegre iletişim çözümleri üreterek birçok sektörde ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunu yapabilmek için 5G'yi verimli kullanmak gerekiyor. Bunun için güçlü bir fiber altyapıya ihtiyaç var. Bu noktada protokolü imzalanan Ortak Altyapı Şirketi'nin acilen işe başlaması gerekiyor. 5G şebeke altyapı yatırımı da ortak olmalıdır. Ortak kule şirketi anlayışı ile çalışmak gerekmektedir. Bu üç uygulamanın Türkiye ekonomisini 10 milyar dolarlık yükten kurtaracağı açıktır."

Akça, telekomünikasyonun stratejik bir sektör olduğunu dile getiren Akça, sektörün milli ve yerli anlayışla yönetilmesi gerektiğini dile getirdi.

Turkcell'in "Türkiye'nin datası Türkiye'de kalmalı" bakış açısının tam olarak hayata geçmesi gerektiğine işaret eden Akça, "Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin dijital servislerini kullanan vatandaşlarımızın ürettikleri veriler Türkiye'de tutulmalıdır. Bunun için gerekli regülasyon tedbirleri alınmalı ve mevzuat oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZE GÜVENDİK, ÇEYREK ASIRDIR ZİRVEYİ BIRAKMADIK'

Turkcell'in 25 yılda klasik bir telekom operatöründen dünyaya teknoloji ihracatı yapan dünyanın ilk dijital operatörü unvanına sahip dev bir şirkete dönüştüğünü vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise şunları söyledi:
"Bugün bizim için son derece önemli bir gün. 25. yılımızı kutladığımız bu toplantıda şirketimizde emeği geçen çok değerli kurucularımızı ve eski genel müdürlerimizi ağırlayarak Turkcell'in bugünlere nasıl geldiğini, kendilerinden bire bir dinleme şansına sahip olduk. Şüphesiz ki anlatıldığı üzere Turkcell bugünlere kolay gelmedi. Başta sadece ses hizmeti sunan geleneksel bir operatörden, 1440 stratejimiz kapsamında geliştirdiğimiz ve bugün dünya çapında kullanılan BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox gibi yerli ve milli dijital uygulamalarıyla dev bir şirkete dönüşmüş durumdayız.
Bu dönüşümü sağlamamızdaki en büyük faktörlerden biri olan bu uygulamalarımızı hayata geçirirken önümüze birçok engel çıkarıldı. 'Yapılmışı varken neden yapıyorsunuz?', 'Bunlar kullanılmaz.' denildi. Ancak biz bu topraklardan çıkan bir şirket olarak ülkemize ve kendi insanımıza güvenerek kimseyi dinlemedik. Yolumuzda emin adımlarla ilerledik. Bu sayede dünyaya teknoloji ihracat eder hale geldik. Bugün 3 kıtada 9 operatör dijital servislerimizi bizden alıp toplam 39 ülkede kendi müşterilerine sunuyor."

Terzioğlu, bu sayede Türkiye'nin uygulamalarıyla yaklaşık 320 milyon kişinin yaşadığı bir pazara açıldıklarını anımsattı.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki birçok operatörün de dijital servisleri almak için kendileriyle görüştüklerine işaret eden Terzioğlu, "Tüm bu başarılı çalışmalarımızla sadece Türkiye’de değil dünyada üst üste üç yıldır en fazla büyüyen operatör olduk." dedi.
Kaan Terzıoğlu, zirve yolculuğunda emeği geçen tüm eski yöneticilere, çalışanlara ve müşterilere teşekkür etti.

'İŞİMİZ TEKNOLOJİ, İŞİMİZ İNSAN'

Toplantıda, Turkcell’in kuruluşundan bu yana başarı hikayesinin ilk ağızdan anlatıldığı toplantıda söz alan ve kuruluş dönemine dair anılarını paylaşan Murat Vargı, Turkcell'in bir dönem yaşadığı ortaklık yapısındaki duruma da değinerek, "Bu durumu görüp harekete geçerek Turkcell'in önünü açtıkları için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Turkcell’in eski genel müdürlerinin de kendi dönemlerini anlattığı etkinlikte söz alan, şirketin 1994– 2001 yılları arasındaki genel müdürü Cüneyt Türktan, "Turkcell'in ilk yıllardaki hızlı büyümesinin yanı sıra şirkette kurumsallaşmayı sağlayabilmek için de çok çalıştık. Çalışanlarımıza eğitimler verdik. Turkcell'in başarı yolculuğunda benimle çalışan tüm arkadaşlarıma, benden sonra bu görevleri üstlenenlere bu 25 yıllık yolculuk için çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Eski genel müdürlerden Muzaffer Akpınar, hızlı bir büyüme dönemi yaşadıklarını anımsatarak, "İnsana yatırım, takıma yatırım çok önemli. Bunu hep önceliğimiz olarak aldık. Başarı yolunda Turkcell'e daha birçok 25 yıl diyorum." dedi.

Turkcell'de 2007-2015'te genel müdürlüğü yürüten Süreyya Ciliv de "Turkcell yıllarımı beni çok mutlu eden, milletime, insanlığa en fazla katkıda bulunduğum dönem olarak görüyorum. Teknoloji ile ülkemize değer katıyoruz, reklamlarımızla müşterilerimizin kalbine dokunuyoruz ama özünde hep şuna inandık, 'İşimiz teknoloji, işimiz insan.' Turkcell'le gurur duyuyorum, tüm Turkcell yöneticilerini bu başarının devamını sağladıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantı sonunda aile fotoğrafı çektirildi. KAYNAK:AA

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Turkcell Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça

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