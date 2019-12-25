Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen YaaniMail tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, yerli e-posta platformu YaaniMail'i kullanıma sundu..

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, hem kurumsal hem bireysel kullanıcılar için başlatılan YaaniMail, Turkcell'in Ar-Ge departmanındaki mühendisler tarafından geliştirildi. @yaani.com uzantısıyla hizmet verecek olan platform, küresel rakiplere karşı güçlü bir yerli alternatif sunarken, güvenlik açısından da önemli bir işlev görecek. YaaniMail kullanıcılarının bilgisi Turkcell’in veri merkezlerinde depolanacak.

Bir yıl içinde 2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen YaaniMail, hem e-posta hem takvim özelliklerini bir arada sunacak. Hizmete yeni girmesi sayesinde ad-soyad ile e-posta adresi alınabilen platformun mobil uygulaması, Turkcell abonelerinin internet paketinden harcamadan kullanılabilecek.

Kurumsal kullanıcılarına Türk lirası ile lisans almanın yanı sıra kendi alan adları ile hizmet imkanı sağlayan YaaniMail'de 7 gün 24 saat Türkçe destek veriliyor.

Güvenli ve güçlü teknolojik altyapısı ile hizmet verecek olan YaaniMail, Turkcell’in bulut depolama platformu Lifebox ve doğrulama servisi Hızlı Giriş ile entegre çalışacak.