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Turkcell Superonline'ın Genel Müdürü Emre Erdem oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2021 10:58 | Son Güncelleme

Turkcell Superonline Genel Müdürü Emre Erdem bireysel ve kurumsal müşterilerin sabit ses ve internet çözümlerinin yanı sıra uluslararası operatör iş birliklerinin yönetiminden de sorumlu olacak.

Turkcell Superonline'ın Genel Müdürü Emre Erdem oldu

Turkcell'in bireysel, kurumsal, ulusal ve uluslararası operatör müşterilerine ses, veri ve görüntü alanında teknoloji çözümleri sunduğu şirketi Turkcell Superonline'ın genel müdürlüğüne Emre Erdem atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erdem, bu kapsamda, bireysel ve kurumsal müşterilerin sabit ses ve internet çözümlerinin yanı sıra uluslararası operatör iş birliklerinin yönetiminden de sorumlu olacak.

Telekomünikasyon alanında yaklaşık 20 yıllık deneyimi bulunan Erdem, 2007 yılından beri Turkcell Grup bünyesinde çeşitli görevlerde bulunuyordu.

Yüksek kalite ve hızda internet sağlayarak bireylerin yanı sıra kurumların da dijitalleşmesine katkı sağlayan Turkcell Superonline, Türkiye'nin bölgesel bir veri iletişim üssü olması için gerçekleştirmesi gereken altyapı atılımlarına da devam edecek.

EMRE ERDEM KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olan Emre Erdem, Turkcell Superonline Genel Müdürü olarak atanmadan önce Uluslararası ve Toptan Satış Direktörü olarak Turkcell Grubu'nun ulusal ve uluslararası operatörler ile gerçekleştirdiği ses, data, uluslararası dolaşım ve dijital iş birlikteliklerinin ticari operasyonları ve müşteri yönetiminden sorumluydu.

Turkcell ailesine 2007 yılında katılan Erdem, grubun çeşitli şirketlerinde müdürlük ve direktörlük pozisyonlarında yer aldı.

Profesyonel iş hayatına 2000 yılında Arthur Andersen'da finansal denetimci olarak başlayan ve 2004 yılına kadar Ernst&Young'da çalışan Erdem, Borusan Telekom'da üstlendiği yöneticilik göreviyle telekomünikasyon sektörüne geçiş yaptı.

AA

Fotoğraf: DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Genel Müdürüm Eren Erdem den heryerde hiç olmassa 1 aylık 3 aylık geçici iternet i stiyoruz öğrenciler için çok gerekli
Sn.ERDEM'e başarılar dilerim. SÜPERONLİNE için bir hatırlatamada bulunayım.MÜŞTERİLERİN BİR ŞİKAYETİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA NEDEN CEVAP VERİLMİYOR.İ,KİNCİSİ İSE MÜŞTERİ BİR KONUDA ŞİKAYET BİLDİRİMİ YAPMAK İSTİYOR AMMA ULAŞMDA ÇAĞDŞI BİR ULAŞAMAM HALİ YAŞIYOR. DİLERİM MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KONUSUNDA titiz ve ciddi hassassiyet gösterirler.
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