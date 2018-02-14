FİNANS

Türkiye, 2017 yılını 47.1 milyar dolar cari açık ile kapattı

14 Şubat 2018 10:18

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, 2017'de 47 milyar 100 milyon dolar açık verdi.

Türkiye, 2017 yılını 47.1 milyar dolar cari açık ile kapattı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
 
Buna göre, cari işlemler açığı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 360 milyon dolar azalarak 7 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 47 milyar 100 milyon dolar oldu.
 
 
Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 163 milyon dolar artarak 7 milyar 426 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 231 milyon dolar artarak 1 milyar 189 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
 
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 80 milyon dolar tutarında artışla 780 milyon dolara yükseldi.
 
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2016'nın aynı ayına göre 208 milyon dolar artarak 1 milyar 96 milyon dolar oldu.
 
İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 17 milyon dolar artarak 240 milyon dolara yükseldi.
 
AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta cari işlemler açığının 7,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.
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