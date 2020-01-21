Türkiye, 2019’da e-ticarette daha fazla para harcadı daha az ürün aldı

Türkiye’de internet üzerinden geçen yıl yapılan alışverişler, kullanıcıların e-ticaret alışkanlıklarını da gözler önüne serdi. Verilerine göre; geçen yıl e-ticarette yapılan harcama tutarı artarken, alınan ürün sayısında düşüş yaşandı. Bu kapsamda e-ticaret sitelerinden yapılan ortalama sipariş tutarı 267 TL’ye çıkarken, kullanıcıların web sitelerinde geçirdiği günlük ortalama süre 5 saate yaklaştı. Hem dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından hem de Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji şirketlerinden Related Digital, Türkiye’nin 2019 yılına ilişkin e-ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre; kullanıcılar alışveriş sitelerinde daha çok para harcarken, daha az ürün satın aldı. Yine kullanıcıların web sitelerinde geçirdiği günlük ortalama süre 5 saate yaklaşırken, alışveriş için ise ağırlıklı olarak Pazar günleri beklendi. Verilere göre; 2018 yılında 218 TL olan ortalama sipariş tutarı 2019’da 267 TL’ye çıktı. Ortalama satın alınan ürün sayısı ise 2001 adetten 1091’e düştü. Geçen yıl kullanıcıların web sitelerinde geçirdiği günlük ortalama süre 4 saat 53 dakikayı bulurken, kullanıcılar ziyaret başına ortalama 4.24 sayfa görüntüledi. Araştırmaya göre; kullanıcılar alışveriş için ağırlıklı olarak Pazar günü saat 16.00’ı bekledi. Pazar günü söz konusu saat aralığını, sırasıyla Pazartesi saat 00.00’dan sonra, Perşembe saat 21.00’den sonra olan zaman aralığı takip etti.

Sayfalar en çok cep telefonundan ziyaret edildi

Yine geçen yıl sayfa ziyaretleri ağırlıklı olarak mobil aracılığıyla yapıldı. Bu kapsamda 2017’de yüzde 65 olan mobilden yapılan sayfa ziyaretleri geçen yıl yüzde 75’e çıktı. Mobili, yüzde 23 oranıyla desktop ve yüzde 2 oranla tablet takip etti. Related Digital’in araştırması Omnichannel (çoklu kanal) kampanya verilerini de gözler önüne serildi. Araştırma kapsamında e-ticaretteki satışlarını artırmak isteyen şirketlerin gerçekleştirdiği kampanya sayısında yüzde 17’lik artış yaşandı. Bu çerçevede 2018’de 450 bin olan kampanya sayısı, 2019’da 530 bine yükseldi. Kampanyalarla ilgili gönderilen e-posta oranında da ise yüzde 29’luk artış meydana geldi. 2018’de kampanyalarla ilgili gönderilen e-posta oranı 8 milyarken, söz konusu rakam 2019 yılında 10 milyara ulaştı. Mobil bildirim yükselişe geçti

Markaların doğru kampanya ile doğru müşteriye ulaşma noktasında tercih ettiği web bildirim adedi ise yüzde 200’lük artışla 340 milyona ulaştı. Söz konusu rakam 2018’de 110 milyondu. Gönderilen toplam mobil bildirim sayısı da 1,5 milyardan 3 milyara çıktı. Bu kapsamda gönderilen mobil bildirim sayısında 2018 yılına oranla 2019’da yüzde 100’lük artış yaşandığı belirlendi. Gönderilen toplam SMS sayısında ise değişiklik yaşanmadı. Geçen yıl gönderilen SMS sayısı 2018 yılında da olduğu gibi 150 milyon olarak belirlendi.

Verilere göre e-posta okuma oranları da açıklandı. Bu kapsamda 2018 yılında yüzde 12,80 olan e-posta okuma oranının yüzde 14,10’a yükseldiği, e-posta tıklama oranın ise yüzde 0,92’den yüzde 1,26’ya çıktığı belirlendi. Ortalama abonelikten çıkma oranı ise 2018’de yüzde 0,16 iken, 2019’da yüzde 0,14 oldu. Ayrıca e-postaların en çok Pazartesi günleri saat 11.00-12.00, Perşembe saat 12.00-13.00 ve Cuma 14.00-15.00 saatleri arasında okunduğu ortaya çıktı. E-postaların yüzde 62 oranla en çok mobilden okunduğu, mobili sırasıyla yüzde 32 ile web mail ve yüze 6 ile masaüstü uygulamanın takip ettiği belirlendi.