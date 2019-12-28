Türkiye 5 yılda ithal ipek için 181 milyon dolar harcadı

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Türkiye, dünyada söz sahibi olduğu tekstil sektörünün vazgeçilmezi ipek için 2014-2018 döneminde 180 milyon 653 bin 157 dolar harcadı.

Gömlekten kravata, abiyeden eşarplara kadar birçok üründe kullanılan ve dünya ticaretinde tarihi öneme sahip ipek, Türkiye'nin dış ticaret açığı verdiği ürünler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2014-2018 döneminde ipek ithalatına harcanan para toplamda 180 milyon 653 bin 157 dolar olarak kaydedildi. Buna karşın aynı dönemde yapılan ihracat ise 13 milyon 840 bin 567 dolar seviyesinde kaldı.

Türkiye, söz konusu 5 yılda en fazla ithalatı 2014 yılında gerçekleştirdi. Bu dönemde 44 milyon 146 bin dolarlık ithalat yapılırken, 2015'te 38 milyon 57 bin dolar, 2016'da 32 milyon 739 bin dolar ve 2017'de 32 milyon 896 bin dolar harcandı.

Bu dönemin yalnızca ilk 2 yılında dalgalı bir seyir izleyen ipek ithalatı için 2018'de Türkiye'nin kasasından 2014'e göre yüzde 25,6 azalışla 32 milyon 815 bin dolar çıktı. 2019'un 10 aylık periyodunda da 25 milyon 491 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.