Türkiye 57 ülkeye domates ihraç etti

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, AA muhabirine, 27 Mayıs itibarıyla Türkiye'den 57 ülkeye 163 milyon dolar değerinde domates ihraç edildiğini söyledi.

Geçen yıla göre yüzde 3'lük bir düşüş olduğunu ifade eden Bahar, bu düşüşün fırtına, hortum gibi elverişsiz hava şartları nedeniyle ürün tedarikinde sıkıntı yaşanmasından kaynaklandığını belirtti.

Geçen yıl aynı dönemde en fazla Romanya'ya domates gönderildiğini dile getiren Bahar, o dönem Romanya'ya 44 milyon dolar değerinde domates ihraç edildiğini hatırlattı. Geçen yıl ikinci sırada yer alan Rusya'ya ise 31 milyon dolarlık bir ihracat yapıldığını aktaran Bahar, şunları söyledi:

"Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 201'lik artışla Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'yı ise 22,5 milyon dolarla Romanya, 18,6 milyon dolar ile Ukrayna, 11,8 milyon dolar ile Bulgaristan takip etti. İsrail'e ise 8,4 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti."

BAİB'DEN 47 ÜLKEYE 67,7 MİLYON DOLARLIK DOMATES İHRACATI

Bahar, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) olarak 27 Mayıs itibarıyla 47 ülkeye 67,7 milyon dolar değerinde domates ihraç edildiğini kaydetti.