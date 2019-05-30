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Türkiye 57 ülkeye domates ihraç etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

Türkiye'de ağırlığı Akdeniz ve Ege bölgelerindeki seralarda üretilen domateslerle yapılan ihracat, ilk 5 ayda 163 milyon dolar olarak gerçekleşti, ilk sırada 62 milyon dolarla Rusya yer aldı.

Türkiye 57 ülkeye domates ihraç etti

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, AA muhabirine, 27 Mayıs itibarıyla Türkiye'den 57 ülkeye 163 milyon dolar değerinde domates ihraç edildiğini söyledi.

Geçen yıla göre yüzde 3'lük bir düşüş olduğunu ifade eden Bahar, bu düşüşün fırtına, hortum gibi elverişsiz hava şartları nedeniyle ürün tedarikinde sıkıntı yaşanmasından kaynaklandığını belirtti.

Geçen yıl aynı dönemde en fazla Romanya'ya domates gönderildiğini dile getiren Bahar, o dönem Romanya'ya 44 milyon dolar değerinde domates ihraç edildiğini hatırlattı. Geçen yıl ikinci sırada yer alan Rusya'ya ise 31 milyon dolarlık bir ihracat yapıldığını aktaran Bahar, şunları söyledi:

"Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 201'lik artışla Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'yı ise 22,5 milyon dolarla Romanya, 18,6 milyon dolar ile Ukrayna, 11,8 milyon dolar ile Bulgaristan takip etti. İsrail'e ise 8,4 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti."

BAİB'DEN 47 ÜLKEYE 67,7 MİLYON DOLARLIK DOMATES İHRACATI

Bahar, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) olarak 27 Mayıs itibarıyla 47 ülkeye 67,7 milyon dolar değerinde domates ihraç edildiğini kaydetti.

Ülke genelindeki domates üretiminin ağırlıklı olarak Akdeniz Bölgesi'nde gerçekleştiğini belirten Bahar, burada üretilen bütün ürünlerin sadece BAİB'den ihraç edilmediğini, buradan ürün tedariki yapılıp, Trabzon'dan, Mersin'den ya da başka ihracatçılar birliğinden çıkış yapabildiğini ifade etti.

Zaman zaman Türkiye'den Rusya'ya gönderilen domateslerin geri gönderildiği yönünde iddialar ortaya atıldığını hatırlatan Bahar, "Kamuoyunda 'Rusya'dan domatesler geri döndü' diye bilip bilmeden konuşanlar oldu, yanlış bilgiler verildi. Kimyasal ilaç kalıntı probleminden kaç defa dönüş aldık, neredeyse hiç, birdir, ikidir." diye konuştu.

'ANTALYA'DA 308 BİN DEKAR SERA VAR'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Tarımsal Ürünlerin Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Kazım Akbulut da Antalya'nın ve çevresinin domates üretiminde çok iyi konumda olduğunu söyledi.

Yeni seralar yapıldığını, örtü altı tarımın giderek geliştiğini aktaran Akbulut, "Antalya bölgesinde 308 bin dekar seramız var, burada yaklaşık 3 milyon 670 bin ton çeşitli ürünler yetiştiriliyor." diye konuştu.

Akbulut, kış döneminde hava şartlarına bağlı olarak üretimde ve kalitede biraz düşüş yaşandığını ifade ederek, hava sıcaklığının artmasıyla üretimin de artmaya başladığını bildirdi.

Üreticilerin özellikle domates güvesi olarak nitelendirilen tutaya karşı etkin mücadele yürüttüklerini söyleyen Akbulut, şu anda üründe herhangi bir sıkıntı olmadığını kaydetti.

Antalya'da özellikle yaylalarda da örtü altı tarımın yaygınlaşmaya başladığını belirten Akbulut, kaliteli ürünler aldıklarını bildirdi.

KAYNAK:AA

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domates Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu

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