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Türkiye, AB ile ticaret fazlası verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

Türkiye, ocak ayında AB ile 1 milyar 797 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, AB ile ticaret fazlası verdi

Türkiye'nin ocak ayında Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, ithalatını 1 milyar 797 milyon avro geçti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın ocak ayında 7,7 milyar avro olan Türkiye'nin AB'den ithalatı, 2019'un aynı döneminde 5 milyar avroya geriledi.

2018'in ilk ayında 6,5 milyar avro seviyesinde olan Türkiye'nin AB'ye ihracatı ise bu yılın ocak döneminde 6,8 milyar avroya yükseldi.

Böylece 2018'in ocak ayında 1,2 milyar avro ticaret açığı veren Türkiye, bu yılın ocak ayında 1 milyar 797 milyon avroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren fazla verildi. Türkiye'nin ticaret fazlası ağustosta 740,7 milyon avro, eylülde 462,9 milyon avro, ekimde 1 milyar 749,5 milyon avro, kasımda 1 milyar 499 milyon avro ve aralıkta 794,2 milyon avro oldu.

AVRO BÖLGESİ TİCARET FAZLASI VERDİ

Avro Bölgesi'nin ocak ayında toplam ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 183,4 milyar avroya, ithalatı da yüzde 3,4 yükselerek 181,8 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 1,5 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.


AB'DEN TİCARET AÇIĞI

Söz konusu dönemde AB'nin toplam ihracatı önceki yılın ocak dönemine göre yüzde 2,1 yükselerek 153,6 milyar avroya, ithalatı da yüzde 3,9 artarak 178,5 milyar avroya ulaştı. AB, ocak döneminde 24,9 milyar avro ticaret açığı verdi.

KAYNAK:AA

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Avrupa Birliği türkiye ticaret açığı

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