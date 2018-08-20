Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

Dünya Ticaret Örgütü'nce yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD'nin çelik ve alimünyum konusunda aldığı ilave vergi kararını şikayette bulundu" denildi.
Ticaret Bakanı Pekcan, geçtiğimiz günlerde "Dünya Ticaret Örgütünde ABD'yi panele davet ettik. Böylece DTÖ'de dava sürecini başlatmış olduk" demişti.
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