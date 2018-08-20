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Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2018 18:20 | Son Güncelleme

Türkiye ABD'nin hukuksuz yaptırım kararını Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti.

Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

Dünya Ticaret Örgütü'nce yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD'nin çelik ve alimünyum konusunda aldığı ilave vergi kararını şikayette bulundu" denildi.

TİCARET BAKANLIĞI SÜRECİ BAŞLATIMIŞTI

Ticaret Bakanı Pekcan, geçtiğimiz günlerde "Dünya Ticaret Örgütünde ABD'yi panele davet ettik. Böylece DTÖ'de dava sürecini başlatmış olduk" demişti.

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türkiye ticaret Dünya Ticaret Örgütü

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
birbirinini ogretmene sikayet eden ilkokul bebeleri gibi,, ortmenim yaaaa aliye bisey diyin yaaa
güzel ancak çok geç gelen hamle. eğer ceza gelmezse bu karar emsal gösterilerek ticarette çok büyük çıkarlar sağlamak mümkün görebilene.
ÜÜÜÜÜ..İŞTE ŞİMDİ ABD YANDII BİTTİİİ...HE HEEE..?!!..
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