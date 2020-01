Türkiye Arı Ürünleri Paketleyiciler Derneğinden petek ve süzme bal kodekslerinin ayrılması talebi

Türkiye Arı Ürünleri Paketleyiciler Derneği Başkanı Cumhur Yıldız, arı ürünleri paketleyicileri olarak petek bal ile süzme balın kodekslerinin ayrılmasını istediklerini söyledi.

Akyurt’un Büğdüz Mahallesi’ne bulunan fabrikasında İHA muhabirinin sorularını cevaplayan Türkiye Arı Ürünleri Paketleyiciler Derneği Başkanı Cumhur Yıldız, arı ürünleri paketleyicileri olarak iki büyük sorunları olduğunu vurguladı. Arıcılardan analiz ederek balları aldıkları halde özellikle petek ballarda otokontrolü sağlamanın güç olduğunu kaydeden Yıldız, petek bal ile süzme bal kodekslerinin ayrılmasını istedikleri ifade eder, konuşmasına şöyle devam etti:

“Petek ballarda her bir peteğin ayrı ayrı analizinin yapılması hem çok maliyetli hem de bu tür bir analiz mümkün değil. Ayrıca analiz yapılsa bile her bir kovanda her bir petekte ayrı değerler çıkabiliyor. Bizim talebimiz petek bal ile süzme balın kodeksinin ayrılmasıdır. Bu gün bir üreticiden 15 ton bal aldığınızda 3 bin çıta yapar ki bu da 3 bin ayrı analiz yaptırmanız demektir. Bu kadar bir analizi yapmak hiç mümkün değildir. Bir çıtanın analiz maliyeti bütün çıtaların maliyetini karşılayamamaktadır. Dolayısıyla petek balda oto kontrol sağlanamamaktadır. Ama süzme balda bunu sağlamak çok daha kolaydır. On ton balı bir tankta toplarsınız ve akredite bir laboratuvarda analizini yaptırabilirsiniz. Biz bunun için diyoruz ki petek bal ile süzme balın kodeksinin ayrılması gerekiyor.”