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Türkiye atağa geçiyor! İhracatçının yeni rotası 2,8 trilyon dolarlık pazar

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2018 05:57 | Son Güncelleme

Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan’da 2,8 trilyon dolarlık pazar var. Türk ihracatçı, Çin’e gıda, Hindistan’a ilaç ham maddesi, Rusya’ya inşaat hizmeti, Meksika’ya da otomotiv ürünleri ihracatıyla pazarını katlayacak...

Türkiye atağa geçiyor! İhracatçının yeni rotası 2,8 trilyon dolarlık pazar

Türkiye klasik ihraç pazarlarına ihracatı artırırken, yeni pazarlarda da büyüme hedefliyor. Yeni dönemde Türk ihracatçısının yeni rotası Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan olacak. Sadece bu 4 ülkenin ithalatı yıllık 2,8 trilyon doları aşıyor. Türkiye ise bu dev pazardan şimdilik sadece 7 milyar dolarlık pay alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük programda açıkladığı hedef doğrultusunda programını yapan Ticaret Bakanlığı ve ihracatçılar, bu ülkelerle ihracat atağı için girişimlerini başlattı. Bu ülkelerde ihracatta büyümek, ‘Made in Turkey’ yazısını büyütmek için yoğun çalıştırma yürütecek olan bakanlık, bu ülkelere ihraç edilen ürünleri ve yapılması gerekenleri ihracatçılarla paylaşarak pazarın büyütülmesini hedefliyor.

HANGİ ÜLKE NE ALIYOR?

Söz konusu ülkeler arasında dış ticaret rakamları en yüksek olan Çin, en büyük potansiyeli taşıyan ülke. Geçen yıl Çin 1,8 trilyon dolar ithalat yaptı. Türkiye ise bu dev pastadan sadece yüzde 0,8 pay alarak 28. sırada yer aldı. Türkiye bu ülkeye 2,9 milyar dolar ihracat yaparken, 23,4 milyar dolarlık da ithalat gerçekleştirdi. Yılın ilk 5 ayında ise 1,2 milyar dolar ihracat, 9,9 milyar dolar ithalata imza atıldı. Hindistan’a 758,6 milyon dolar ihracat yapan Türkiye, bu ülkeden 6,2 milyar dolar da ithalat yaptı.
Meksika’dan 772 milyon dolarlık ithalat yapılırken, 441 milyon dolarlık da ihracatımız gerçekleşti. Rusya ise 2,7 milyar dolarlık ürün ihraç eden Türkiye, bu ülkeden doğalgaz başta olmak üzere 19,5 milyar dolarlık ürün aldı.

HANGİ ÜLKEYE NE SATARIZ?

Çin pazarı, özellikle gıda sektörü açısından çok büyük potansiyel barındırıyor. Sert kabuklu meyveler, balık, dondurulmuş yengeç ve su ürünleri, bebek mamaları, sade makarna, sosisler, işlenmiş meyve, mineral sular, ilaçlar, kozmetik ürünleri alıyor ancak sıkı ve karmaşık kuralları bulunuyor.

Hindistan ilaç hammaddesine ihtiyacı olan bir ülke. Zeytinyağı, sert kabuklu ve kuru meyve başta olmak üzere gıda maddesi ihtiyacı ve ithalatı söz konusu. İnşaat da büyük potansiyel barındırıyor.

Rusya inşaat taahhüt işlemlerinde Türkiye ile en çok iş yapan ülke. Bu ülke Türkiye’den en çok turunçgil satın alıyor. Kara taşıtları aksam parçası, üzüm, kayısı, kiraz, şeftali, tekstil ve ayakkabı da yine bu ülkeye satılacak ürünler arasında yer alıyor.

Meksika ile Türkiye arasında tekstil, madencilik, çevre teknolojileri, tarıma dayalı sanayi, tarım makineleri, gübre, ambalaj malzemesi, havacılık, bilgi teknolojileri, TV dizileri gibi alanlarda iş birliği imkânı bulunuyor. Bu ülkeye mücevherat, otomotiv yedek parçası, demir-çelik satışı öne çıkıyor.

Türkiye gazetesi

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