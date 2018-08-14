Türkiye atağa geçiyor! İhracatçının yeni rotası 2,8 trilyon dolarlık pazar

Türkiye klasik ihraç pazarlarına ihracatı artırırken, yeni pazarlarda da büyüme hedefliyor. Yeni dönemde Türk ihracatçısının yeni rotası Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan olacak. Sadece bu 4 ülkenin ithalatı yıllık 2,8 trilyon doları aşıyor. Türkiye ise bu dev pazardan şimdilik sadece 7 milyar dolarlık pay alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük programda açıkladığı hedef doğrultusunda programını yapan Ticaret Bakanlığı ve ihracatçılar, bu ülkelerle ihracat atağı için girişimlerini başlattı. Bu ülkelerde ihracatta büyümek, ‘Made in Turkey’ yazısını büyütmek için yoğun çalıştırma yürütecek olan bakanlık, bu ülkelere ihraç edilen ürünleri ve yapılması gerekenleri ihracatçılarla paylaşarak pazarın büyütülmesini hedefliyor.

HANGİ ÜLKE NE ALIYOR?



Söz konusu ülkeler arasında dış ticaret rakamları en yüksek olan Çin, en büyük potansiyeli taşıyan ülke. Geçen yıl Çin 1,8 trilyon dolar ithalat yaptı. Türkiye ise bu dev pastadan sadece yüzde 0,8 pay alarak 28. sırada yer aldı. Türkiye bu ülkeye 2,9 milyar dolar ihracat yaparken, 23,4 milyar dolarlık da ithalat gerçekleştirdi. Yılın ilk 5 ayında ise 1,2 milyar dolar ihracat, 9,9 milyar dolar ithalata imza atıldı. Hindistan’a 758,6 milyon dolar ihracat yapan Türkiye, bu ülkeden 6,2 milyar dolar da ithalat yaptı.

Meksika’dan 772 milyon dolarlık ithalat yapılırken, 441 milyon dolarlık da ihracatımız gerçekleşti. Rusya ise 2,7 milyar dolarlık ürün ihraç eden Türkiye, bu ülkeden doğalgaz başta olmak üzere 19,5 milyar dolarlık ürün aldı.