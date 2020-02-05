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Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.02.2020 11:30 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin satın alma gücü paritesine oranında Avrupa'da 8'inci sıraya yükselen Türkiye'nin aynı zamanda asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke olduğunu bildirdi.

Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2020 yılının ilk yarısına ilişkin açıkladığı Avrupa ülkelerindeki asgari ücret verilerini değerlendirdi.

Asgari ücretin 2020 yılı için brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 lira olarak belirlendiklerini anımsatan Selçuk, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu vurguladı.

Bu durumu Eurostat'ın açıkladığı verilerin de teyit ettiğini belirten Selçuk, "2019 yılında net 2 bin 20 lira olan asgari ücreti, 2020 yılında yüzde 15 artış yaparak net 2 bin 324 liraya yükselttik. Böylece, enflasyonun yaklaşık 3 puan üzerinde sağlanan artış ile Avrupa'da asgari ücreti geçen yıla göre en fazla yükselten ikinci ülke olduk." dedi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2020 itibarıyla uygulanan asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre İspanya, Yunanistan, Portekiz, Sırbistan ve Bulgaristan'ın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre karşılaştırmasına baktığımızda AB'ye üye 27 ülke arasında 2015 yılında 15'inci sırada, 2019 yılında 10'uncu sıradayken bu yıl ülkemiz 8'inci sıraya yükselmiş durumda."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
peki enflasyonu hızla artan ve maaşları enflasyona yenilen kaçıncı ülkeyiz acaba.. gıda, elektrik, doğalgaz fiyatlarından haberiniz var mı.. vatandaşın maaşının yüzde kaçını faturalara ödediğinin farkında mısınız? bu konuda dünyada kaçıncı ülkeyiz.. tüikten bu araştırmayı da bekliyoruz..
sadece askeri ücretimi vergileri dogalgazı elektirigi köprü vb. bir çok şeyi arttıran ülke türkiye haksızlık yapılmış 1 numara olmalıydı bence
diğer ülkelerin maaşı ıyi olduğundan az artıyor seninki gibi ac değil insanlar bak sendika masadan kalktı grev yaptı sonra istediği zammı aldı.Cok zam.yatik siye övünmek aptalından başka birşey değil insanlar aç ... dogalgaz 700 elektirk 160 su 100 lira bin biz ne yiyeceğiz.....
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