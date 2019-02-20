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Türkiye Bankalar Birliği'den Standard & Poor’s (S&P)'nin açıklamalarına yanıt

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2019 15:03 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P)'nin açıklamasına yanıt verdi.

Türkiye Bankalar Birliği'den Standard & Poor’s (S&P)'nin açıklamalarına yanıt

Türkiye Bankalar Birliğinden, "S&P'nin açıklamaları temelsiz ve son dönemdeki toparlanmayı dikkate almıyor." açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu başlıklara yer verildi:

"S&P'nin açıklamaları Türkiye'nin kendine has özelliklerini ve gücünü, bankacılık sektörünün tecrübesini ve reel sektörün dinamizmini yansıtmıyor.

Bankacılık sektörümüz güçlü ve sağlıklı bir yapıdadır. Beklenmedik risklere dayanabilecek donanıma ve bunları yönetebilecek tecrübeye sahiptir.

Sektörün aktif kalitesindeki bozulmanın yüksek olacağına ilişkin değerlendirme, hem bankacılık hem de reel sektör için büyük bir haksızlıktır."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar Birliği Standard & Poor's

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
DIŞ MİHRAK DİYE DİYE,ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.GÖRÜNTÜ ORTADA,KRAL ÇIPLAK
TÜRKİYENİN SON DÖNEMDEKİ TOPARLANMASI DİYORLAR.TOPARLANMA FALAN YOK.KRİZ DERİNLEŞEREK DEVAM EDİYOR.ÜLKE BİR ÇIKMAZIN İÇİNDE.HER TARAFI SATIP SOĞANA ÇEVİRDİ.EN SON KAÇAK SARAYIDA SATSIN.PARA GEREKLİ
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