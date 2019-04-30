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Türkiye Bankalar Birliği: Fonlama maliyetlerine ilişkin haber gerçeği yansıtmamaktadır

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2019 15:51 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği, bir uluslararası haber ajansında çıkan "Bankalar artan fonlama maliyetlerini kredi faizlerine yansıtmaya başlarken…" başlıklı haberin içeriğinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği: Fonlama maliyetlerine ilişkin haber gerçeği yansıtmamaktadır

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tarafından yapılan yazılı açıklamada, "29 Nisan 2019 tarihli 'Bankalar artan fonlama maliyetlerini kredi faizlerine yansıtmaya başlarken…' başlıklı haberde, kamuoyuna kredi faiz oranlarındaki değişmeye ilişkin bilgi vermenin ötesinde objektif olmayan, rasyonel analizlere dayanmayan, gelir-geçer nedenlere dayalı, sınırlı sayıda görüşmeye bağlı kalan, içeriği sığ, gerçeklerden uzak değerlendirmelere yer verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu haberde tutarlı verilerin kullanılmadığı vurgulanan TBB açıklamasında, şöyle devam edildi:

"Haberde faiz oranlarında farklı zamanlarda ve farklı nedenlere dayalı olarak ortaya çıkan gerçekleşmeler, sanki güncelmiş gibi aktarılmakta, yetkili olup olmadığı belli olmayan kişilere atfen faiz oranlarının ileriye yönelik seyri konusunda beklentileri yönlendirici ve genellemelerin yapıldığı değerlendirmelere yer verilmiştir."

'BU YORUM VE DEĞERLENDİRMELER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Açıklamada, değerlendirme, yorum, ilişki, davranış ve verilen kararlarda ülkenin çıkarlarının en üst düzeyde kollanması, spekülatif davranışlardan uzak kalınması gerektiği vurgulanarak, "Bu yorum ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bankalar da dahil olmak üzere verilen kararların öncelikle çok yönlü olarak analiz edilmesi gerektiği bildirilen TBB açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan, bankalarımız da dahil olmak üzere hepimizin yüksek sağduyu ile hareket etmesi, karar verirken sonuçlarını çok yönlü olarak analize tabi tutması gerekmektedir. Bu yaklaşımla, piyasa kuralları ve düzenlemeler çerçevesinde mevduat ve kredi faiz oranlarının belirlenmesinde, içinden geçmekte olduğumuz dönemin şartları ile iç ve dış piyasalardaki gelişmeler bir bütün olarak gözetilmelidir."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar Birliği fonlama maliyetleri

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