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Türkiye Bankalar Birliği'nden dolandırıcılık uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği tarafından, “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi “ adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği,Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne atfen yapılan telefon aramalarına itibar edilmesi ve bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamak için kişisel bilgilerin asla paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği’nden, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi" adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Telefonda kendilerini Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi temsilcisi olarak tanıtan bazı şahısların Risk Merkezi Raporu temin etmek için ‘evrak ücreti’, ‘kargo ücreti’, ‘para iadesi’ gibi çeşitli başlıklar altında para talep ederek dolandırıcılık eylemlerinde bulunduklarına ilişkin bilgi edinilmiştir." denildi.

Bu tür dolandırıcılık girişimleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü aktarılan açıklamada, Risk Merkezi Raporu başvurularının www.turkiye.gov.tr adresli e-Devlet Kapısı internet sitesinde yer alan "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" adımından veya www.riskmerkezi.org adresinde detayları belirtilen şekillerde yapılabilineceği, e-Devlet Kapısı üzerinden de her ay bir raporun ücretsiz olarak temin edilebilineceği aktarıldı.

'ÇALIŞANLAR, TELEFON İLE ÜCRET TAHSİL TALEBİNDE BULUNMAZ'

Açıklamada, bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamak için yapılan telefon aramalarına itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi çalışanları 'raporunuzu hazırlamak', 'raporunuzu kargoya vermek', 'rapor ücreti veya KDV iadesini yapmak' için sizi telefonla aramaz ayrıca telefon ile ücret tahsil talebinde bulunmaz. Rapor başvurusu yapan kişilere başvuru anında rapor ücreti ve varsa rapor teslimine ilişkin masraflar belirtilir. Belirtilenlerin dışında, daha sonra başka ücret talep edilmez.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne atfen yapılan telefon aramalarına itibar edilmemeli, bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamak için kişisel bilgiler asla paylaşılmamalıdır. Bu tür dolandırıcılık eylemleriyle karşılaşanların ivedilikle savcılık ve/veya emniyet müdürlüklerine başvurması gerekmektedir."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar Birliği E-Devlet dolandırıcılık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Televizyonlarda kamu spotu şeklinde gösterilse bu açıklamalar daha iyi olmaz mı
BÖYLE GİDERSE MASONLAR (MOSSAD) ERDOĞANI DEVİRECEK DİKKAT.YAHU ÇİFTÇİYE 17 YILDA 130 KATRİLYON DESTEK VERİLDİ,DE YARSINI HOLDİNLER KAPTI, ŞEHİR HASTANELERİ OTOYOLLAR TOKİLER DUPLE YOLLAR,YENİ ÜNİVERSİTELER ((HEP DİNE KİNDAR NESİL YETİŞTİ SOL MENŞELİ)) TÜP GEÇİT HIZLI TREN,KENTSEL DÖNÜŞÜM,YRNİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ,KENDİ TANKIMIZ SAVAŞ UÇAĞIMIZ SİLAHIMIZ,HEPSİNİ BOŞA ÇIKARACAKLAR DİKKAT. ŞU AN GİZLİ ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI OLAYI VAR, 5 KATRİLYONLUK CEZA KESİLDİ 5 MİLYON KİŞİYE, 2018 DE.YANİ ERDOĞANIN ALTINI OYUYORLAR ŞU AN DOST GÖRÜNEREK HEMDE....
siz bunu engelleyeceksiniz. Banka personeli mi bilgileri sızdırıyor. nereden ulaşılıyor. Avrupa nasıl yapıyorsa bu işi öğrenin vatandaşa önlem al deme sen önlemini al. Tuhafsınız
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