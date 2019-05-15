Türkiye Bankalar Birliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği,Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne atfen yapılan telefon aramalarına itibar edilmesi ve bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamak için kişisel bilgilerin asla paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği’nden, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi" adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Telefonda kendilerini Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi temsilcisi olarak tanıtan bazı şahısların Risk Merkezi Raporu temin etmek için ‘evrak ücreti’, ‘kargo ücreti’, ‘para iadesi’ gibi çeşitli başlıklar altında para talep ederek dolandırıcılık eylemlerinde bulunduklarına ilişkin bilgi edinilmiştir." denildi.

Bu tür dolandırıcılık girişimleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü aktarılan açıklamada, Risk Merkezi Raporu başvurularının www.turkiye.gov.tr adresli e-Devlet Kapısı internet sitesinde yer alan "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" adımından veya www.riskmerkezi.org adresinde detayları belirtilen şekillerde yapılabilineceği, e-Devlet Kapısı üzerinden de her ay bir raporun ücretsiz olarak temin edilebilineceği aktarıldı.