FİNANS

Türkiye Bankalar Birliği'nden flaş açıklama: İddialar doğru değil

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2019 18:23 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'deki bankaların yurt dışındaki bankalara likidite vermediği, bankalar ile para takas işlemi yapmadığı iddiası doğru değildir" denildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden flaş açıklama: İddialar doğru değil

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