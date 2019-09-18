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Türkiye Bankalar Birliği'nden takibe düşen kredilerle ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.09.2019 17:34 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, takibe düşen kredilerle ilgili "46 milyar TL'lik kredi ağırlıklı olarak döviz cinsinden. Kredi borçlusu olan kamu kurumu yok" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden takibe düşen kredilerle ilgili açıklama

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

BDDK'nın tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin açıklaması hakkında konuşan Aydın şunları kaydetti:

"Bankalar kredileri üç grupta sınıflıyor. Birinci grup, canlı kredi, ikinci grup canlı ufak tefek sorunları var. Üçüncü grup edinimleri yerine getiremeyen. O artık hassas izlenmesi gereken takibe gitme dediğimiz bölüm o. Dün akşam BDDK, ben bankaların porföylerine baktım 46 milyar TL'nin üçüncü gruba gitmesini öneriyorum dedi. Bunlar ağırlıklı inşaat ve enerji sektörüne ait kredilerdir. Derinlemesine bakınca 46 milyarın yüzde 50'si inşaat ve enerji. Kalanı diğer sektörler. İkinci grup ağırlıklı kredilerin üçüncü gruba gitmesi söylenmiş. Konu bundan ibarettir.

"46 MİLYARIN ÇOĞUNLUĞU DÖVİZ CİNSİNDEN"

46 milyar TL'lik kredi ağırlıklı olarak döviz cinsinden. Yabancı para cinsinden olmasıın sebebi hem fiyatlama hem de getirilerin yabancı para cinsi olmasından. O zaman öyle yapmış idik. Bundan sonra farklı davranacağız.

"KREDİ BORÇLUSU KAMU KURUMU YOK"

Kredi borçlusu kamu kurumu yok. Bize borçlu olanlar tamamı özel sektör dediğimiz büyük, orta boy , küçük boy işletmeler.

Doğalgaz enerji üretimi çok ekonomik değil. Doğalgazla enerji üreten firmaların toplam kredi portföyü içinde miktarı azdır. Bunların biraz daha sıkıntı yaşadığı bilinen bir gerçek. Türk bankacılık sisteminin enerji sistemindeki kredi stoku 47 milyar dolar. Bunun 35 milyar dolarında herhangi bir problem yok. 12-13 milyar dolarlık bölümünün yapılandırma gereksinmesi var. 46 milyar liranın içinde enerjinin payı yüzde 20'ler civarında. Yapılandırma ile takibe düşen kredi birbirinden çok farklı. 46'nın 10-15 milyarlık bölümünün daha önce üçüncü gruba aktarıldığını görüyouz. Sektörün yaklaşık 6 milyar kadar rezervi var. Toplam 12 milyar TL karşılık ayrılması gerekecek. Karşılık tutarı Türk bankaları zorda bırakmaz. Türk bankacılık sisteminin gücü ve sağlamlığı pekişmiş olacak ve bu şekilde devam edeceğiz. Yıl sonu karlılığını 35-40 milyar TL arasında kapatırız."

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