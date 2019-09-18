Türkiye Bankalar Birliği'nden takibe düşen kredilerle ilgili açıklama

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

BDDK'nın tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin açıklaması hakkında konuşan Aydın şunları kaydetti:

"Bankalar kredileri üç grupta sınıflıyor. Birinci grup, canlı kredi, ikinci grup canlı ufak tefek sorunları var. Üçüncü grup edinimleri yerine getiremeyen. O artık hassas izlenmesi gereken takibe gitme dediğimiz bölüm o. Dün akşam BDDK, ben bankaların porföylerine baktım 46 milyar TL'nin üçüncü gruba gitmesini öneriyorum dedi. Bunlar ağırlıklı inşaat ve enerji sektörüne ait kredilerdir. Derinlemesine bakınca 46 milyarın yüzde 50'si inşaat ve enerji. Kalanı diğer sektörler. İkinci grup ağırlıklı kredilerin üçüncü gruba gitmesi söylenmiş. Konu bundan ibarettir.

"46 MİLYARIN ÇOĞUNLUĞU DÖVİZ CİNSİNDEN"

46 milyar TL'lik kredi ağırlıklı olarak döviz cinsinden. Yabancı para cinsinden olmasıın sebebi hem fiyatlama hem de getirilerin yabancı para cinsi olmasından. O zaman öyle yapmış idik. Bundan sonra farklı davranacağız.