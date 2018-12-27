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Türkiye Bankalar Birliği'nden Yıldız Holding açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2018 14:26 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği(TBB) Yıldız Holding'in sendikasyon anlaşmasının alacaklı tüm bankaların bir araya geldikleri tek sözleşmeye dönüştürüldüğünü belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği'nden Yıldız Holding açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, Yıldız Holding AŞ'nin bankalarla olan sendikasyon anlaşmasının tek çatı altında toplandığı bildirildi.

TBB'den yapılan açıklamada, bankalar ve diğer finansal kurumların; münferit veya birlikte, borçlarını ödemeye niyetli ancak farklı nedenlerle gelir-gider dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerin ödeme kabiliyetlerinin iyileştirilmesine destek olduğu belirtildi.

Her bir müşterinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı ilişkisinin ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı şekilde, bankaların müşterilerine kredi kanallarını açık tuttuğu, yeniden yapılandırma veya yeni itfa planı yoluyla vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağladığı anımsatılan açıklamada, "Bu çerçevede, ekonomik faaliyetleri itibarıyla sektörlerinde ve ticari ilişkilerinde ülkemiz ekonomisinde önemli yere sahip olan, Türkiye için katma değer üreten ve istihdam sağlayan işletmelerimizle yapılandırma, sendikasyon anlaşmaları ve hisse devir işlemleri yapılmaktadır." denildi.

Açıklamada, Doğuş Holding AŞ'nin yapılandırmasının 21 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşıldığı, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin bankalara olan hisse devir işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin olarak da ilgili kuruluşlar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yapıldığı hatırlatıldı.

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Açıklamada, gıda sektörü başta olmak üzere sanayinin çeşitli alt sektörlerinde faaliyet gösteren, Türkiye'de, bölgede ve dünyada önemli bir yere ve markaya sahip olan Yıldız Holding AŞ'nin bankalarla olan sendikasyon anlaşmasının tek çatı altında toplandığı bildirildi.

Önceki aylarda, Yıldız Holding ile alacaklı bankalar tarafından ayrı ayrı uygulamaya alınan sendikasyon anlaşmasının, çerçeve anlaşmasının temel prensipleri esas alınarak, ticari kurallar içinde holdingin de uzlaşısıyla alacaklı tüm bankaların bir araya geldikleri tek sözleşmeye dönüştürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sayede ülkemizde üretimin, yatırımın, ticaretin ve istihdamın önemli yapı taşlarından olan şirketlerimizin ekonomimize olan katkılarını daha da artırması beklenmektedir. Yapılandırma, hisse devri, sendikasyon anlaşması çalışmalarının başarıyla sonuçlandırılmasında bankalarımıza, şirketlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bu çalışmalar sayesinde bir yandan borçlarını geri ödeme kabiliyeti artması beklenen işletmelerimizin, üretim değerleri muhafaza edilerek ekonomik faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürmeleri, bir yandan da bankaların aktif kalitesinin korunması ve alacaklarının tahsilatı mümkün olabilecektir. Bankacılık sektörü, tüm paydaşlarıyla yakın iş birliği ve diyalog içinde, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanmaya, istihdam sağlayan ekonomik faaliyetin ve büyümenin finansmanını sürdürmeye, varlık değerlerinin korunmasına ve yatırımcı güveninin yüksek tutulmasına azami ölçüde katkı sağlamaya ve ekonomimize destek olmaya devam edecektir." KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar Birliği Yıldız Holding sendikasyon

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