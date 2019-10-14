FİNANS

Türkiye birinci sırada! Haftalık ortalama 47,9 saat çalışıyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

Ülkelere göre haftalık çalışma saatleri belli olurken, Türkiye’nin 47,9 saat ile birinci sıraya yerleştiği görüldü. Kolombiya’da da haftalık çalışma saati 47,9 olarak görülürken, Türkiye’ye ilk sıradan eşlik ettiği kaydedildi.

Türkiye birinci sırada! Haftalık ortalama 47,9 saat çalışıyoruz

Ülkelere göre haftalık çalışma saatleri belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin haftalık 47,9 saat çalışarak listenin birinci sırasına yerleştiği görüldü.

2019 yılının başından bugüne kadar çalışma saatleriyle alakalı çıkan basın haber adedi ise 4 bin 536 olarak gözlendi.
Bu rakam geçen yıl ise 6 bin 224 olarak kayıtlara geçti. Haber başlıkları incelendiğinde de Finlandiya’da önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak “çalışanların mesaisini kendi belirleyecek” olması bizimde gündemimizde yer aldı. Bununla birlikte temel eğitimini tamamlanmış çocuk işçilerin çalışma sürelerinin basında konuşulduğu kaydedildi.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Ajans Press’in, indy100 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre haftalık çalışma saatleri belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin haftalık 47,9 saat çalışarak listenin birinci sırasına yerleştiği görüldü. Kolombiya’da da haftalık çalışma saati 47,9 olarak görülürken, Türkiye’ye ilk sıradan eşlik ettiği kaydedildi. Haftalık çalışma saati ile ilk 5’e giren diğer ülkeler ise sırasıyla; Meksika ( 45,2 saat) , Kosta Rika (44,9 saat ) ve Şili (43,4 saat) oldu. Listede yer alan diğer ülkeler ise Güney Afrika, İsrail, Polonya, Macaristan, Portekiz, Çekya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Letonya olarak sıralandı.

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Anahtar Kelimeler:
haftalık çalışma saati Kolombiya türkiye

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