Türkiye bu yıl Afrika'nın kapısını daha çok çalacak

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2019'da Kuzey Afrika'ya ticaretinin yüzde 10, diğer Afrika ülkeleriyle yüzde 12 arttığını belirterek, "Burada önemli bir potansiyel var. Bu yıl Afrika'ya daha fazla önem vereceğiz." dedi.

Pekcan, AA muhabirine, Nijerya ve Fas ziyaretlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Temaslarının çok verimli geçtiğini vurgulayan Pekcan, Nijerya'da Devlet Başkan Yardımcısı, Dışişleri Devlet Bakanı, Ticaret Sanayi ve Yatırım Bakanı, Bayındırlık ve İmar Devlet Bakanı ile hem ikili hem heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini, ayrıca iki ülke iş insanlarının katılımıyla İş Forumu düzenlediklerini söyledi.

Pekcan, Nijerya'da Türk firmaları için çok güzel imkanlar bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Nijerya'da Türkleri seviyorlar ve ülkelerine bekliyorlar. Biz yaklaşık 37 kişilik iş insanı heyetimizle gittik. Orada iş yapan iş insanlarımız da vardı. Nijerya'dan ise 226 iş insanı foruma katıldı. Nijerya'daki temaslarımız sırasında 500'ü aşkın ikili görüşme gerçekleştirildi. Nijerya'da büyük bir potansiyel var. Nijerya, Batı Afrika'nın en zengin ülkelerinden biri. Burada önemli iş birliği imkanlarımız bulunuyor. Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki, Çifte Vergilendirmenin Önlemesi, Gümrük Süreçleri Hakkında İşbirliğinin Artırılması anlaşmaları, TSE'nin sevk öncesi sertifika vermesi yönünde yetkilendirilmesi, Helal Akreditasyon Kurumu ile iş birliği, THY'nin uçuşlarının artırılması gibi çeşitli alanlarda görüş alışverişlerinde bulunduk ve bu anlaşmaların imzalanması yönünde onların da olumlu katkılarını aldık."