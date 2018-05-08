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'Türkiye bu yıl yüzde 4,7 büyür'

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

Dünya Bankası, Türkiye için bu yıl 4,7 büyüyeceğini tahmin etti.

'Türkiye bu yıl yüzde 4,7 büyür'

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Economik Güncelleme raporunda, Türkiye'ye ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini duyurdu.

Raporda, zayıflayan liranın ve daha pahalı hale gelen dış finansmanın, şirketlerin bilançolarını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2018'de yüzde 4.7, 2019'da ise yüzde 4.4 büyümesi, enflasyonun ise 2018 yılında yüzde 10'un üzerinde kalması öngörülüyor. Dünya Bankası'nın 2018 yılı için Türkiye enflasyon tahmini, yüzde 10.4 seviyesinde ve çekirdek enflasyonun manşet enflasyonu daha da yukarı çekebileceği belirtiliyor.

Açıklamada, "Türkiye'ye yönelik dış kaynaklı hassaslıklar, yüksek kalmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.

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dünya bankası türkiye büyüme

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